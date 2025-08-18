Critican a Brugada por concierto de Residente en el Zócalo y exigen resolver gentrificación y baches. Foto: X: @CulturaCiudadMx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El puertorriqueño René Pérez Joglar, mejor conocido como “Residente”, regresa a la Ciudad de México y lo hará para presentar un concierto gratuito en el Zócalo capitalino este 6 de septiembre, a las 20:00 horas, aunque la respuesta de los capitalinos fue una exigencia para solucionar el tema de drenaje, la gentrificación, y hasta los baches.

“Que poca m@dre. Ese dinero deberían usarlo para desazolve o bacheo. La ciudad es un asco”, escribió el usuario @jorg3leiner en X.

Si hubo un anuncio por parte de la Secretaría de Cultura capitalina que llamó la atención este fin de semana fue la llegada de Residente a México; el segundo masivo en la era de Clara Brugada luego del concierto de Fito Páez en enero pasado.

Incluso, se anunció que para calentar motores las integrantes del proyecto Mujer en Cypher. Barras, beats y resistencia en femenino serán las encargadas de abrir el concierto, proyecto en el que participan Arianna Puello, Ximbo, Niña Dios, Prania Esponda y las freestylers Azuki y Mena, quienes combinarán canciones solistas, colaboraciones cruzadas, improvisación en vivo y un tema en conjunto.

Pero las respuestas al anuncio en redes sociales fueron para exigir sanear el sistema de drenaje en la CDMX, luego de diversas inundaciones en la capital mexicana que incluso han afectado al mismo Zócalo capitalino, pues el pasado 10 de agosto se acumularon 84.50 litros por metro cuadrado, algo no visto en décadas, lo anterior tomando en cuenta que el costo promedio de un concierto de este tipo es de entre 15 y 20 millones de pesos.

Aunado a lo anterior, capitalinos exigieron resolver el tema de la gentrificación (por el cual han habido distintas protestas en la capital), y hasta el eterno problema de los baches.

Otro de los señalamientos fue la decisión de inclinarse por Residente y no por otros artistas –habiendo tantas opciones–, si se toma en cuenta que el artista estuvo en México en noviembre del año pasado como parte de su gira “Las letras ya no importan”, en el Palacio de los Deportes; que ya se presentó en el Zócalo capitalino como parte del Festival Radical Mestizo en 2019, y que en estos momentos no tiene un proyecto que atraiga a la gente a pesar de sus letras de crítica social.

Será el segundo masivo en la actual administración, luego de la salida de Claudia Curiel de Icaza de la secretaría de Cultura capitalina para llegar a la federal, pues fue durante el mandato de la promotora cultural, años en los que se programaron diversos actos gratuitos en el Zócalo, lo que incluso hizo que Billboard la considerara su “Ejecutiva del mes” en junio de 2023.

Tan solo en el transcurso de un año –2022 a 2023– tras sus asignación en cultura capitalina se organizaron masivos de Los Fabulosos Cadillacs con récord de asistencia de 300 mil personas, Grupo Firme con 280 mil, y Rosalía con 160 mil, y cuestionársele realizar tantos conciertos en un periodo tan corto de tiempo tomando en cuenta la intención de la entonces aspirante a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, ahora actual Ejecutiva Federal de México, respondió que se trataba de mal información y en todo caso una derrama económica para la capital mexicana.

Por lo pronto Residente regresa a México.