Esta es la fecha de estreno para “Frankenstein” de Guillermo del Toro (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El esperado largometraje “Frankenstein” de Guillermo del Toro, donde actúan Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, ya tiene fecha de estreno en Netflix y en cines.

La obra cinematográfica, basada en la novela de Mary Shelley –de 1816- y producida por Netflix, tiene una duración de 2 horas 29 minutos. Con una estética gótica, música original de Alexandre Desplat y fidelidad al texto original, esta versión promete ser una de las adaptaciones más profundas del clásico literario.

Recientemente, la plataforma de streaming dio a conocer que “Frankenstein” de Guillermo del Toro se estrenará el 7 de noviembre de 2025, mientras el estreno en cines será el 23 de octubre.





La adaptación de Guillermo del Toro retoma la premisa del doctor Víctor Frankenstein, un científico brillante con ideales de desafiar los límites de la naturaleza para dar vida a una criatura a través de sus experimentos.

El director y escritor del guion destacó que este filme es muy emotivo y personal para él, ya que es un proyecto con el que soñó durante años.

“Esto ha sido para mí la culminación de un viaje que ha ocupado gran parte de mi vida (...) La primera vez que leí ‘Frankenstein’ de Mary Shelley, como niño, y vi la adaptación de 1931 de Boris Karloff, se convirtió en una especie de religión para mí. Los monstruos se han convertido en parte de mi sistema de creencias”, relató del Toro en la presentación de la película en junio pasado.

“Esto ha sido, para mí, la culminación de un viaje que ha ocupado gran parte de mi vida”, añadió.

Del Toro obtuvo la estatuilla de Hollywood como Mejor director y Mejor Película por “La forma del agua” y Mejor Largometraje Animado por “Pinocho”. Ahora trabaja en el filme de terror gótico, aunque el director mexicano prometió una adaptación con un enfoque más emocional y humano, que ahonde en dilemas de la identidad, la vida y la muerte.

El elenco de “Frankenstein” 2025

La nueva versión de Guillermo del Toro con estilo clásico y obscuro, envuelto en fantasía y ciencia ficción, se realizó con un gran reparto de actores y actrices, entre ellas, la considerada “nueva musa del terror”, Mia Goth.

Estos son algunos de los artistas que interpretarán a los personajes de “Frankenstein” 2025:

Víctor Frankenstein: Oscar Isaac, quien apareció en películas como “Ex-Machina” y Star Wars.

La criatura: Jacob Elordi, reconocido por películas y series como “Saltburn” y “Euphoria”.

Elizabeth Lavenza: Mia Goth, protagonista de “Pearl” y “MaXXXine”.

Harlander: Christoph Waltz, reconocido actor de “Django sin cadenas” y “Bastardos sin Gloria”.

Top mejores películas inspiradas en “Frankenstein”

La nueva apuesta de Guillermo del Toro se suma a la lista de adaptaciones de la novela original de 1816. De acuerdo con el top de GQ México y Latinoamérica, estas son algunas de las mejores películas inspiradas en “Frankenstein” en la historia del cine: