Fallece a los 74 años el artista plástico José Esteban Martínez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde informó en sus redes de la muerte del artista platicó José Esteban Martínez, de 74 años, quien además fue director de esta institución.

Su hija Claudia Martínez, también en sus redes, señaló:

“Mi papá tomó su paleta y agarró sus óleos para irse a pintar lienzos en el cielo”.

El creador pictórico efectuó más de 40 exposiciones. Mostró su obra en New York, Estados Unidos; Italia, Argentina y en estados de la República Mexicana. Se le reconoce por el humor y el color vibrante de su pintura desde los años ochenta. Además, se desempeñó como diseñador gráfico e ilustrador, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Elaboró más de cien libros, desde escolares hasta de autor.

Su última muestra fue el año pasado, con el título “¿Dónde estás corazón?”, en el Antiguo Templo de San Agustín, Zacatecas. La componían acrílicos y acuarelas sobre papel.

Además de los lienzos, el artista plasmó su obra en mascadas, blusas y vestidos.

Martínez vivió desde Niño en Fresnillo, Zacatecas. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid se desempeñó como Coordinador de Contenidos y Métodos de la Secretaría de Educación Pública, en el área de Texto Gratuito.

En 2007, fue director del Festival de Cine en Zacatecas “Fronteras Migrantes” y comisionado de Filmaciones del Estado de Zacatecas.

El Instituto Zacatecano de Cultura escribe: