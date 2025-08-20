Vocalista de Los Tigres del Norte sufre caída en pleno concierto (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jorge Hernández, vocalista y acordeonista de Los Tigres del Norte, sufrió una caída durante un concierto en San Luis Potosí.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 17 de agosto, durante una presentación en vivo de la agrupación sinaloense en la Feria Nacional Potosina 2025 (Fenapo), donde también se han presentado artistas como la Banda MS, Marilyn Manson, Belinda, Bronco, Los Ángeles Azules, Tiësto y Don Omar.

Durante la interpretación de la canción “La Lotería”, el cantante de 72 años, que vestía un saco rojo y sombrero negro, caminaba sobre el escenario tocando su acordeón, cuando de repente tropezó con una parte del templete y cayó de lado.

La caída del tigre mayor frente a miles de espectadores, quedó registrada en video, en el que se escucha que el público grita al verlo en el suelo, donde también se le cayó su sombrero. Sin embargo, el músico nunca dejó de cantar a pesar de que aún no estaba de pie, hasta que poco después se incorporó para acomodarse el acordeón y seguir tocando.

En la grabación también se observa cómo su compañero y hermano, Hernán Hernández, se acerca para ayudarlo y confirmar que se encuentra bien, así como elementos del staff que corrieron a apoyarlo, colocándole su sombrero y moviendo una parte de la estructura del escenario que ocasionó su caída. Tras el incidente, la agrupación de música norteña continuó su presentación.

Hasta ahora, Los Tigres del Norte no se han pronunciado al respecto sobre el estado de salud del vocalista, Jorge Hernández.

No obstante, en sus redes sociales expresaron su agradecimiento por la asistencia de más de 152 mil personas durante su show en la Fenapo, el cual tuvo una duración de casi cuatro horas de música en vivo, donde cantaron sus mayores éxitos como “La Reina del Sur”, “La Puerta Negra”, “Jefe de Jefes”, “Golpes en el Corazón”, “La Mesa del Rincón” y “Ni Parientes Somos”.

“Gracias, San Luis Potosí, por regalarnos un rugido con tanta intensidad”, se lee en la publicación.

En redes sociales, la caída del vocalista de los llamados “los incansables” ha dado mucho de qué hablar entre los internautas, quienes destacaron la profesionalidad del cantante de la agrupación mexicana que tiene más de 58 años de trayectoria musical.

“Pero nunca dejó de cantar!! Señorón”.

“Esperemos que esté bien… quizá le dolerá el cuerpo pero espero no se haya pegado feo… más en la parte izquierda de la cabeza. Bendiciones tigres”.

“Aunque se haya caído sigue cantando como todo un profesional”.

“Y no dejo de cantar, por eso y más son los jefes de jefes”.

“Tan profesional como siempre! Nunca dejo de cantar, así son los grandes, se levantó con entereza”.