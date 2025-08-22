Brent Hinds, excantante y guitarrista de Mastodon, muere a los 51 años en accidente de motocicleta

Brent Hinds de Mastodon se presenta en el festival de música Louder Than Life en Champions Park el sábado 30 de septiembre de 2017 en Louisville, Kentucky. . Foto: Foto de Amy Harris/Invision/AP, Archivo

(AP).- Brent Hinds, cantante y guitarrista de la banda de heavy metal Mastodon, ganadora del Grammy, falleció en un accidente de motocicleta en Atlanta, informaron la banda y las autoridades. Tenía 51 años.

Hinds falleció mientras conducía una motocicleta Harley-Davidson la noche del miércoles, cuando el conductor de una camioneta BMW no cedió el paso al girar, según la policía de Atlanta. Hinds fue descrito como inconsciente en el lugar de los hechos. La autopsia concluyó que Hinds, cuyo nombre legal es William, falleció a causa de múltiples lesiones por objeto contundente.

“Estamos desconsolados, conmocionados y todavía tratando de procesar la pérdida de esta fuerza creativa con la que hemos compartido tantos triunfos, hitos y la creación de música que ha tocado los corazones de tantos”, dijo la banda en las redes sociales.

Mastodon tuvo tres álbumes que llegaron al Top 10 de la lista Billboard 200 y dos que encabezaron la lista de álbumes de rock: “Emperor of Sand” en 2017 y “Once More 'round the Sun” en 2014.

Hinds cofundó Mastodon en el año 2000 junto al bajista Troy Sanders, el guitarrista Bill Kelliher y el baterista Brann Dailor. El tercer álbum de estudio de Mastodon, "Blood Mountain" de 2006, fue el primero en llegar al Top 40, alcanzando el puesto 32 en el Billboard 200.

Hinds dejó la banda en marzo de 2025. No se dio a conocer el motivo de su salida. La banda afirmó que habían "decidido mutuamente separarse", pero los comentarios de Hinds en Instagram indicaron una relación problemática con los miembros de su antigua banda.

"Estamos profundamente orgullosos y más que agradecidos por la música y la historia que hemos compartido y le deseamos nada más que éxito y felicidad en sus futuros proyectos", dijo la banda en ese momento.

Mastodon, que forjó metal feroz, magia progresiva y tendencias sludge rock, obtuvo seis nominaciones a los premios Grammy, ganando una en 2017 a mejor interpretación de metal por “Sultan's Curse” del álbum “Emperor of Sand”.

La revista Rolling Stone incluyó el álbum de Mastodon de 2011, "The Hunter", entre los mejores del año, diciendo que la banda había "simplificado su thrash fundido en un golpe tenso que no reduce en lo más mínimo su complejidad natural de rareza innata".

Hinds tenía previsto realizar una gira por Europa a finales de este año con Fiend Without a Face, una banda que alguna vez fue un proyecto paralelo durante sus años con Mastodon.