El juez Frank Caprio, cuya empatía en la corte le valió fama en redes sociales, muere a los 88 años

El juez Frank Caprio, cuya empatía en la corte le valió fama en línea, muere a los 88 años. Foto: AP

PROVIDENCE, RI (AP).- Frank Caprio, juez municipal jubilado de Rhode Island que se hizo famoso en internet como jurista solidario y presentador de "Caught in Providence ", falleció. Tenía 88 años.

Sus cuentas oficiales en las redes sociales indicaron el miércoles que “falleció en paz” después de “una larga y valiente batalla contra el cáncer de páncreas”.

Caprio promocionaba su sala de audiencias como un lugar "donde las personas y los casos se atienden con amabilidad y compasión". Era conocido por desestimar multas o mostrar amabilidad incluso al impartir justicia.

La semana pasada, Caprio publicó un breve video en Facebook sobre cómo había tenido “un revés”, había regresado al hospital y pedía que la gente “me recordara en sus oraciones”.

El programa de Caprio se filmó en su sala del tribunal y mostró su humor sencillo y su compasión. Los fragmentos del programa han tenido más de mil millones de visualizaciones en redes sociales.

Durante su tiempo en el banquillo, Caprio desarrolló una personalidad opuesta a la de muchos jueces de televisión: más comprensiva y menos confrontativa y prejuiciosa.

En sus breves segmentos de YouTube, Caprio suele mostrar empatía con quienes están en su sala. Muchas de las infracciones son relativamente leves, desde no usar la direccional hasta una multa por fiesta ruidosa.

Caprio también usó su fama para abordar temas como el acceso desigual al sistema judicial.

“La frase 'Con libertad y justicia para todos' representa la idea de que la justicia debería ser accesible para todos. Sin embargo, no lo es”, dijo Caprio en un video. “Casi el 90% de los estadounidenses de bajos ingresos se ven obligados a lidiar solos con problemas civiles como la atención médica, los desalojos injustos, las prestaciones para veteranos y, sí, incluso las infracciones de tránsito”.

La visión optimista de Caprio sobre el trabajo de juez le atrajo millones de visualizaciones. Sus videos más populares han sido aquellos en los que llama a niños al estrado para que ayuden a juzgar a sus padres. En uno de ellos, escucha con compasión a una mujer cuyo hijo fue asesinado y luego desestima sus multas de $400.

En otro clip, después de desestimar una infracción de luz roja a un camarero que ganaba $3,84 por hora, Caprio instó a los que veían el video a no escatimar en sus facturas.

"Si alguien está mirando, quiero que sepa que es mejor que no coman y corran porque los van a atrapar y la pobre gente que trabaja duro todo el día por tres dólares la hora tendrá que pagar su cuenta", dijo.

Su fama llegó hasta China, donde en los últimos años se han subido vídeos de su programa a redes sociales. Algunos fans publicaron sobre su fallecimiento, recordando y elogiando la humanidad que demostró en sus decisiones.

Su familia describió a Caprio “como un devoto esposo, padre, abuelo, bisabuelo y amigo”.

“Amado por su compasión, humildad y su inquebrantable convicción en la bondad de las personas, el juez Caprio conmovió la vida de millones de personas con su trabajo en los tribunales y más allá”, escribió la familia en línea. “Su calidez, humor y amabilidad dejaron una huella imborrable en todos los que lo conocieron”.

Los políticos estatales y locales lamentaron su fallecimiento y celebraron su vida.

“El juez Caprio no solo sirvió bien al público, sino que conectó con él de una manera significativa, y la gente no podía evitar responder a su calidez y compasión”, declaró el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, en un comunicado. “Era más que un jurista: era un símbolo de empatía en el tribunal, mostrándonos lo que es posible cuando la justicia se compagina con la humanidad”.

Robert Leonard, copropietario de un restaurante con Caprio, dijo que lo "extrañarían mucho" y que estaba "maravilloso en todo sentido".

"No hay nada que no haría por ti si pudiera hacerlo", dijo Leonard.

Caprio se retiró del Tribunal Municipal de Providence en 2023 después de casi cuatro décadas en el tribunal.

Según su biografía, Caprio proviene de orígenes humildes, el segundo de tres niños que crecieron en el vecindario de Federal Hill en Providence, Rhode Island.