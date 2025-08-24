“In your fantasy” de ATEEZ en México: una noche para la historia (Video)

El “In your fantasy” de ATEEZ en México, una noche para la historia. Foto: Karen Victoria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Es la segunda vez que la agrupación de k-pop ATEEZ visita México tras su presentación en el 2023 en la Arena Ciudad de México, pero esta vez mediante el tour mundial "In your fantasy”, con el que logró conquistar un escenario no solo con mayor capacidad como el Estadio GNP Seguros (para 65 mil personas), sino alcanzar una mayor interacción con sus seguidores a lo largo del show.

Entre luces de lightstick y gritos eufóricos del público las luces del Estadio GNP se apagaron dando una luz directa al escenario en donde la banda inició con uno de sus éxitos: “Bouncy” (misma que alcanza 146 millones de visualizaciones en YouTube), canción de la cual destaca su particular coreografía, mientras que las Atiny, nombre que se le da a las fans, bailaron al ritmo de la música estrofas como ‘Slow it down, make it bouncy…’.

Los ocho integrantes –Seonghwa, Hongjoong, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho– emergieron vestidos en trajes negros, haciéndose acompañar de una banda en vivo a lo largo del show. El espectáculo se apoyó detrás con pantallas audiovisuales e imágenes que impregnaron una fuerte presencia al espectáculo, destacaron coreografías sensuales que hicieron enloquecer a las Atiny mexicanas, en su mayoría adolescentes y veinteañeras.

En otro momento Hongjoong deleito a las fans con sus habilidades de DJ ante una mesa de mezclas para su solo “NO1”, en donde se apoyó de un intenso juego de luces y humo que hicieron que el estadio, por unos minutos, pareciera más un evento de música electrónica.

Si hay algo que caracteriza a los amantes del k-pop en los conciertos es la interacción con sus artistas y México no fue la excepción, pues los Atiny hicieron algunos momentos masivos que seguramente quedarán para la historia, como fue el caso de gritos tipo ladrido en el tema “Roar”, y en "Ice On My Teeth", donde se les escuchó cantar a todo pulmón el ‘fanchat’, pues ahí se menciona los nombres de los integrantes.

Sencillos como “Fireworks”, “Blind, Silde you me”, “Skin”, “Legacy”, “Crazy from”, “Work”, “Sagittarius”, “Good lil boy”, “Say my name”, “Outlaw”, “Castle”, “Lemon Drop”, fueron parte de la lista de canciones con las que el grupo de k-pop cultivó a su público.

La noche terminó con los temas "Fin: will" y "The real", ésta acompañada de una lluvia de papelitos de colores y gritos de las fanáticas con frases como “¡ATEEZ, ya eres mexicano!” y “¡quédense a vivir aquí”!