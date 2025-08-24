“Las guerreras del K-pop” le da a Netflix su primer triunfo en taquilla

LOS ÁNGELES (AP).- Netflix parece tener su primer título número uno en taquilla en los 18 años de historia de la compañía de streaming gracias a la sensación de “KPop Demon Hunters” (Las guerreras del K-pop).

Estudios rivales estimaron que "Las guerreras del K-pop" lideró la taquilla del fin de semana con entre 16 y 18 millones de dólares. Ejecutivos de distribución de tres estudios compartieron sus estimaciones para el fenómeno de Netflix bajo condición de anonimato, ya que la compañía de streaming tiene la política de no informar sobre la venta de entradas.

Tras unas semanas destacadas como uno de los estrenos más populares de Netflix, la plataforma de streaming estrenó la película en 1750 salas para proyecciones con música el sábado y el domingo. Los estudios pueden estimar con precisión la venta de entradas para todos los estrenos el domingo por la mañana, aunque la inusualidad de los estrenos de "Las guerreras del K-pop" implica una mayor variación. Algunas estimaciones llegaron a los 20 millones de dólares.

Fue un triunfo para "Las guerreras del K-pop", posiblemente el mayor éxito del verano en Hollywood, y un éxito irónico para Netflix, cuyo énfasis en el streaming, en lugar de los estrenos en cines, revolucionó la industria cinematográfica. Otro punto débil para Hollywood: la película fue desarrollada y producida por Sony Pictures, que la vendió a Netflix.

No todos los exhibidores estuvieron de acuerdo. AMC, la cadena de cines más grande de Norteamérica, se negó a proyectar la película. Pero eso no impidió que Netflix se llevara el título de taquilla que suelen ostentar sus competidores más tradicionales.

David A. Gross, quien dirige la consultora cinematográfica FranchiseRe, lo llamó “un evento musical de dos días completamente único”.

“Podría ser mayor”, dijo Gross. “Los dueños de cines son rápidos y pueden aumentar la capacidad según la demanda”.

El estreno en cines, aunque limitado, es inusual para el gigante del streaming, que desde hace tiempo ha insistido en su compromiso con los estrenos para suscriptores. La película se estrenó en la plataforma a finales de junio y actualmente es la película original de animación más vista de Netflix.

La película se centra en Huntr/x, un trío de superestrellas del K-Pop que también son cazadores de demonios. Los miembros, Rumi (Arden Cho), Mira (May Hong) y Zooey (Ji-young Yoo), deben proteger a sus fans y enfrentarse a su mayor enemigo hasta la fecha: una banda rival formada por demonios disfrazados.

El éxito de terror de Zach Cregger, "Weapons", se mantuvo fuerte en taquilla durante su tercer fin de semana, recaudando 15,6 millones de dólares a nivel nacional. La popular película de terror ha demostrado su capacidad de permanencia, recaudando más de 100 millones de dólares a nivel mundial desde su estreno.

“Otro viernes de locos” de Disney quedó una vez más detrás de la película de terror, recaudando 9,2 millones de dólares en los cines de América del Norte.

Las dos películas son un punto muy positivo, ya que la taquilla se encamina hacia un final de verano bastante tranquilo, según Paul Dergarabedian, analista senior de medios de la firma de datos Comscore. Ambas películas, que se estrenaron simultáneamente a principios de este mes, registraron una caída mínima del 36 % con respecto al fin de semana pasado.

“Creo que debemos analizar la repercusión de la buena voluntad generada por la gente que disfruta de estas fantásticas experiencias cinematográficas de verano”, dijo Dergarabedian. “Debemos considerarlo una métrica más importante que el simple resultado final en dólares y centavos”.

“Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos” recaudó 5,9 millones de dólares en Estados Unidos durante su quinto fin de semana. La película tuvo un sólido debut de 118 millones de dólares, pero ha experimentado un declive constante.

La recién llegada "Honey Don't!" se estrenó en 1317 cines norteamericanos con una recaudación estimada de 3 millones de dólares durante el fin de semana, en línea con las expectativas. La película se ubicó entre las 10 mejores, justo por encima de "The Naked Gun".

La comedia está protagonizada por Margaret Qualley como Honey O'Donahue, una investigadora privada de un pequeño pueblo que investiga una serie de muertes extrañas relacionadas con una iglesia en Bakersfield, California.