Condenan a adolescente por apoyar complot para atacar conciertos de Taylor Swift en Viena

Tribunal alemán condena a adolescente por apoyar complot para atacar conciertos de Taylor Swift en Viena. Foto: AP

VIENA (AP).- Este día, un tribunal alemán condenó a un joven de 16 años acusado de apoyar un complot frustrado para atacar los conciertos de Taylor Swift en Austria el año pasado.

El ciudadano sirio, a quien la fiscalía ha identificado únicamente como Mohammad A., de acuerdo con las normas alemanas de privacidad, fue condenado por preparar un grave acto de violencia y apoyar un acto terrorista violento en el extranjero. El tribunal de Berlín le impuso una condena condicional de 18 meses.

Los jueces determinaron que el acusado, que entonces tenía 14 años, apoyaba la ideología del grupo Estado Islámico en ese momento y estaba en contacto a través de las redes sociales con un joven de la vecina Austria que planeaba atacar un concierto de Swift en Viena.

El tribunal afirmó que encontró que, entre otras cosas, el acusado envió a un conocido un video con instrucciones para construir una bomba y organizó el contacto con un miembro del EI.

Tres conciertos de Swift en Viena fueron cancelados el 7 de agosto de 2024, cuando se descubrió el complot. Las autoridades austriacas realizaron tres arrestos.

El acusado hizo una confesión exhaustiva en su juicio, que se celebró a puerta cerrada debido a su edad, según el tribunal. El veredicto puede ser apelado.