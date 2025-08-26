Kpop Demon Hunters ya es la película más vista en toda la historia de Netflix y sigue batiendo récords

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La producción animada Kpop Demon Hunters (Las Guerreras K-Pop) se convirtió este miércoles en la película más vista en toda la historia de la plataforma Netflix.

Además, la cinta de Sony Pictures Animation no deja de romper récords en Billboard, al tener la primera banda sonora en colocar cuatro canciones entre las 10 más populares en Estados Unidos, en toda la historia de la lista Hot 100.

En su cuenta oficial en X, Netflix anunció que Kpop Demon Hunters ya es oficialmente su film más popular de todos los tiempos.

De acuerdo con la plataforma de streaming, ya acumuló 236 millones de visualizaciones, superando los 230.9 millones que tenía Alerta Roja, comedia de acción protagonizada por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot.

With 236 million views, KPOP DEMON HUNTERS is OFFICIALLY the most popular Netflix film OF ALL TIME. pic.twitter.com/A6yEiXzbHd — Netflix (@netflix) August 26, 2025

KPop Demon Hunters sorprendió además el fin de semana pasado con un estreno limitado en cines en versión sing-along con subtítulos para que los fanáticos del film pudieran cantarla en las salas. Aunque Netflix no compartió públicamente sus resultados de taquilla, fuentes citadas por Variety afirmaron que fue la película más taquillera del fin de semana, con una recaudación de entre 18 y 20 millones de dólares.

La versión sing-along ya fue incluida por la propia plataforma Netflix en su repertorio, con el título “Canta con Las Guerreras K-Pop)

Cuatro canciones en el Top 10

Billboard reportó que la canción "Golden" de la banda ficticia HUNTR/X hilvanó otra semana en el número 1 de la lista Hot 100 de las melodías más populares de Estados Unidos. En tanto, Kpop Demon Hunters se convirtió en la primera banda sonora en generar cuatro top 10 simultáneos en los 67 años de historia de la lista.

"Your Idol" de la también Saja Boys se mantiene en el número 4, mientras que su "Soda Pop" subió del 10 al 5. En tanto que HUNTR/X logró su segundo top 10, con "How It's Done" alcanzando el 14 al 10.

También es la primera banda sonora con al menos cuatro top 10 en total desde que “Waiting To Exhale” logró un récord de cinco en 1995-96. Las únicas otras bandas sonoras con cuatro top 10 cada una: Fiebre del sábado por la noche (1977-78), Vaselina (1978) y Purple Rain de Prince and the Revolution

La última vez que una banda sonora logró que tres canciones llegaran simultáneamente al top 5 del Hot 100 –como lo acaba de hacer KPop Demon Hunters con "Golden", "Your Idol" y "Soda Pop"– fue el 15 de abril de 1978, cuando tres canciones de Fiebre del Sábado por la Noche (Saturday Night Fever) se alzaron con fuerza entre las cinco más populares: "Night Fever" (n.º 1) y "Stayin' Alive" (n.º 2) de los Bee Gees, y "If I Can't Have You" de Yvonne Eliiman (también compuesta por el trío; n.º 5), detalló Billboard.