Taylor Swift y Travis Kelce anuncian que se van a casar

El ala cerrada de los Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, y la cantante Taylor Swift se comprometen. Foto: Instagram taylorswift y killatrav

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Taylor Swift y Travis Kelce están comprometidos, anunció la pareja el martes.

En una publicación conjunta de cinco fotos en Instagram, la famosa cantante y el jugador de futbol americano revelaron su compromiso, la culminación de cuento de hadas de un noviazgo que durante dos años ha emocionado y fascinado a millones en todo el mundo, pero especialmente a los Swifties, la enorme y ferviente base de fans de la estrella del pop.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", decía el pie de foto, acompañado de un emoji de un cartucho de dinamita.





Kelce era un famoso jugador de fútbol americano cuando se conocieron: una estrella como ala cerrada de los Chiefs de Kansas City y campeón del Super Bowl, pero el nivel único de fama de Swift lo catapultó a una órbita completamente diferente. Su relación fue documentada en innumerables fotos de Swift celebrando en los partidos de los Chiefs y videos de fans de Kelce bailando en la gira de conciertos Eras alrededor del mundo.

Hubo quienes especularon, sin evidencia, que la relación no era genuina, sino una maniobra cínica para obtener más fama, mientras que algunos incluso teorizaron que era un complot para influir en las elecciones de Estados Unidos. Al final, esas voces fueron silenciadas por una pareja feliz que simplemente parecía estar enamorada, ahora con un anillo de compromiso que rivaliza con el tamaño de los tres anillos del Super Bowl de Kelce.

No está claro cuándo y dónde se comprometieron los dos, ambos de 35 años. Los representantes de Swift y Kelce no respondieron a la solicitud de comentarios de The Associated Press sobre ese detalle, aunque la publicista de Swift, Tree Paine, confirmó que el anillo de compromiso era un diamante de corte brillante antiguo de Kindred Lubeck. Apenas una hora después, Kelce estaba estirándose para el entrenamiento en Kansas City, Missouri.

Los Chiefs no anticipan hacer disponible a Kelce hasta la próxima semana en Brasil, donde abrirán la temporada contra los Chargers en Sao Paulo.

Volviendo locos a los fans desde 2023

Han pasado solo dos semanas desde que Swift —y Kelce— encendieron un frenesí mediático, con el anuncio de su nuevo álbum, "The Life of a Showgirl", que saldrá el 3 de octubre. Kelce y su hermano, el excentro de los Eagles de Filadelfia, Jason Kelce, ayudaron a Swift con el lanzamiento, al recibirla en su podcast principalmente enfocado en los deportes, “New Heights”. Durante el episodio, ella comparó su carrera con la de su ahora prometido, diciendo que sus trabajos eran “entretener a la gente durante tres horas en los estadios de la NFL”.

Cuando Jason Kelce le preguntó a su hermano y a Swift, sentados uno al lado del otro, cómo manejaban el discurso en torno a su relación, ella respondió que simplemente no lo hacían.

“No, realmente. No veo muchas cosas,” dijo. “Mi nombre puede estar en el titular, y no es asunto mío”.

La pareja comenzó a salir durante la gira histórica de Swift, Eras, aunque Kelce no tuvo éxito en su primer intento de conocerla en su concierto en el Arrowhead Stadium. Pero para septiembre, Swift estaba de vuelta en el estadio de Kansas City, animando a Kelce junto a la madre de él. Menos de dos meses después, ella estaba cambiando letras en el escenario: "Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me" (“Karma es el chico de los Chiefs, viniendo directo a casa conmigo”) cantó en Argentina mientras Kelce sonreía desde el público.

Es el primer compromiso tanto para Kelce —quien una vez tuvo su propio show de citas, “Catching Kelce”— como para Swift, cuyas relaciones pasadas con celebridades de alto perfil, incluidos Joe Alwyn, Jake Gyllenhaal y Harry Styles, han sido inspiración para su música.

Llueven las felicitaciones

Por su parte, el ala defensiva de los Chiefs, Mike Danna, respondió algunas preguntas sobre el compromiso de su compañero de equipo.

“Hombre, es increíble. Me tomó por sorpresa, pero ya sabes, es genial para ellos,” dijo Danna, unos minutos después de que la noticia se difundiera en las redes sociales. “Eso es una bendición. Cualquier momento en que encuentras ese tipo de alegría, bendición, amor —eso es algo hermoso.”

Como muchos de los Chiefs, Danna ha pasado tiempo con Swift y Kelce en una fiesta de Año Nuevo y después de la mayoría de sus partidos en casa.

“Pensaré en un buen regalito de compromiso,” agregó Danna. “Tal vez algunos Pop-Tarts para ella. No serán caseros”.

La NFL, que ha ganado un número incalculable de fans desde que la relación se hizo pública, publicó la noticia en X con sus felicitaciones, luego la eliminó rápidamente y la volvió a publicar cuando se dieron cuenta de que etiquetaron la cuenta equivocada de Swift.

“Dos de las personas más genuinas se conocen y se enamoran. Estoy tan feliz por estos dos,” dijo Brittany Mahomes, la esposa del mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, en Instagram. Brittany Mahomes y Swift han compartido frecuentemente un palco para los juegos en el Arrowhead Stadium. Mientras tanto, los Guardians de Cleveland, el equipo de béisbol que Kelce creció apoyando, bromeó en línea: “Gracias, Taylor Swift. Ahora a nadie le importa que el calendario del próximo año ya está disponible”.

La relación de Kelce y Swift apareció de manera prominente en el documental de seis partes recién lanzado por ESPN, “The Kingdom,” que narra la búsqueda finalmente frustrada de la franquicia por un tercer título consecutivo del Super Bowl la temporada pasada. Kelce estuvo acompañado por sus padres, Donna y Ed Kelce, en la alfombra roja el pasado domingo para el estreno en el Kauffman Center for the Performing Arts en Kansas City.

“Ella es muy buena para él. No dudo en decir eso,” dijo Ed Kelce sobre su futura nuera. “Son dos personas que realmente se merecen el uno al otro”.