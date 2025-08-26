Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso: Los detalles que no conocías

Tras el anuncio de su compromiso, la pareja recibió felicitaciones públicas de la NFL y de los Jefes de Kansas City, equipo en el que Kelce juega como ala cerrada.. Foto: IG @taylorswift

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La cantante Taylor Swift y el jugador de los Jefes de Kansas City, Travis Kelce, confirmaron su compromiso el 26 de agosto de 2025. La pareja hizo el anuncio a través de una publicación conjunta en sus cuentas de Instagram. La publicación incluía una serie de fotografías que mostraban a Kelce arrodillado en un jardín rodeado de flores y un primer plano del anillo.

La publicación estaba acompañada por el texto: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”. El mensaje es una referencia a la letra de la canción de Swift "So High School", de su álbum The Tortured Poets Department, donde canta: "Tú sabes de balones, yo sé de Aristóteles". La publicación en Instagram acumuló más de 1.5 millones de "me gusta" en los primeros 10 minutos.

El número 13 ha sido identificado por la propia Swift como su número de la suerte.

Foto: @taylorswift

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

El compromiso llega después de una relación que comenzó en el verano de 2023 y que se hizo pública en septiembre de ese mismo año, cuando Swift asistió a su primer partido de los Jefes de Kansas City.

Así inició la relación entre la cantante y el atleta

La historia de la pareja comenzó en julio de 2023, cuando Travis Kelce asistió a un concierto del "Eras Tour" de Taylor Swift en el Arrowhead Stadium, el mismo estadio donde juegan los Jefes de Kansas City.

Semanas después, en el podcast "New Heights" que conduce con su hermano Jason Kelce, el jugador de la NFL relató que había intentado conocer a la cantante en esa ocasión. Kelce explicó que su plan era entregarle un "brazalete de la amistad", una tradición entre los asistentes a los conciertos de Swift, con su número de teléfono grabado. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de dárselo en persona.

En una entrevista con la revista Time publicada el 6 de diciembre de 2023, Swift confirmó que comenzaron a salir poco después de que Kelce la mencionara en su podcast. "Comenzamos a salir justo después de eso", dijo Swift a la publicación. "Así que tuvimos una cantidad significativa de tiempo que nadie supo, lo cual agradezco, porque llegamos a conocernos".

La primera aparición pública de Swift en un partido fue el 24 de septiembre de 2023, donde fue vista en un palco junto a la madre de Kelce, Donna Kelce. Para ese momento, según reveló la cantante, ya eran pareja.

La relación entre la artista y el atleta de la NFL comenzó en el verano de 2023, después de que Kelce intentara darle a Swift un brazalete de la amistad con su número de teléfono.

Foto: @taylorswift

Los detalles del anillo de compromiso

El anillo que Kelce le entregó a Swift es un diamante de talla "old mine brilliant", un tipo de corte antiguo que precede al brillante redondo moderno. La pieza fue codiseñada por el propio Travis Kelce en colaboración con la joyera Kindred Lubeck, de la firma Artifex Fine Jewelry, con sede en Nueva York, según confirmó la publicista de Swift, Tree Paine, a The Associated Press.

Expertos en joyería consultados por diversos medios han ofrecido estimaciones variables sobre el valor y tamaño de la pieza. Algunos calculan que el diamante principal tiene entre 7 y 10 quilates. Las estimaciones sobre su costo varían ampliamente, con cifras que van desde los 125,000 dólares hasta los 5 millones de dólares, dependiendo de las características específicas de la piedra como su claridad, color y peso exacto.

El anillo de compromiso fue diseñado en parte por el propio Travis Kelce y presenta un diamante de talla "old mine brilliant", un estilo de corte popular en los siglos XVIII y XIX.

Foto: @taylorswift

Los mensajes ocultos en el anuncio

El anuncio del compromiso contenía varios elementos que los seguidores de la cantante han identificado como "easter eggs" o mensajes velados, una práctica común de Swift a lo largo de su carrera.

La publicación conjunta en Instagram incluyó un emoji de un cartucho de dinamita. Se ha interpretado que el emoji es una referencia a "TNT", las iniciales de "Taylor y Travis". Swift ya había lucido previamente un brazalete de diamantes con las letras "TNT" durante un partido de los Jefes.

El escenario de la propuesta, un jardín con una profusa decoración floral, ha sido comparado por seguidores con la estética visual del álbum de Swift de 2019, Lover, y con escenas de su video musical para la canción "Love Story".

La fecha del anuncio también fue objeto de análisis. El 26 de agosto (26) es la suma de 13+13. El número 13 ha sido identificado por la propia Swift como su número de la suerte y lo ha utilizado para marcar anuncios importantes a lo largo de su carrera. Adicionalmente, el anuncio se produjo 13 días después de la aparición de Swift en el podcast "New Heights", el 13 de agosto.

Incluso un cambio en el logotipo de la cantante ha sido señalado como una posible pista. En mayo, al anunciar la readquisición de los másteres de sus primeros seis álbumes, Swift utilizó un logo con sus iniciales "T.S." cuya forma alargada se asemeja a la del diamante del anillo de compromiso.