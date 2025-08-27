Jessica Chastain expresa su admiración por Claudia Sheinbaum: “Me inspira” (Video)

La actriz Jessica Chastain durante la conferencia de prensa de la película “Dreams”. Foto: Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ganadora del Oscar, Jessica Chastain, elogió a la presidenta Claudia Sheinbaum por su labor, y aseguró que es una figura que la inspira.

Este martes 26 de agosto, durante su visita a la Ciudad de México para promover la cinta “Dreams”, Chastain expresó su admiración por la mandataria mexicana:

“No estaba bromeando antes cuando dije que realmente admiro a Claudia (Sheinbaum). Creo que es muy inteligente y yo estaba al tanto de ella incluso antes de que anunciara que iba a ser candidata”, indicó la actriz. “Me gusta lo que está haciendo, me inspira”, añadió.

Además de Sheinbaum, Chastain mencionó otras mujeres que han marcado su vida personal y laboral, como su madre, su abuela y la directora de cine, Kathryn Bigelow:

“Hay tantas mujeres increíbles. Kathryn Bigelow me inspiró muchísimo desde el principio. Mi abuela me inspiró mucho, con su forma de moverse y navegar por el mundo. Ellas, mi abuela, mi madre, trabajaron muy duro para criar solas a sus hijos. (...) dieron todo por ellos, y son la razón por la que pude ir a la escuela y cambiar el ciclo en el que se encontraba mi familia", relató la actriz de “Interestelar”.

Jessica Chastain ganó el Oscar en 2022 por “Los Ojos de Tammy Faye”.

Su relación con México

Chastain compartió un poco de su relación con México, ya que parte de su infancia vivió en La Paz, Baja California Sur, en compañía de su abuela:

“Amo a México. De hecho, de niña viví en La Paz con mi abuela y he vuelto muchísimas veces. Me encanta, ni siquiera puedo decir cuántas veces he visitado México. Amo a la gente, amo la comida, amo la cultura. La Ciudad de México es ahora la ciudad más emocionante del mundo en términos de la escena de restaurantes y galerías”.

#Nacional



La actriz ganadora del Oscar, Jessica Chastain (@jes_chastain), aseguró, durante una conferencia de prensa con motivo de la promoción de su película #Dreams, que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), es una inspiración.



“Realmente admiro a… pic.twitter.com/P9fxN1iwzF — SPR Informa (@SPRInforma) August 27, 2025

Por otro lado, la actriz planteó que el cine puede ser político y generar debate: “Siempre he sido increíblemente política toda mi carrera. Veo mi trabajo como un acto político (…) Estoy tratando de crear preguntas para la sociedad, que nos miremos a nosotros mismos, miremos cómo se perciben a las mujeres en la sociedad, y cuestionemos si somos parte del problema o parte de la solución”, sostuvo.

Chastain relató que, desde niña, sintió frustración por la falta de actrices que representaran personajes complejos; por ello, ha intentado interpretarlos en cada oportunidad.

La migración

Durante el evento, también habló de los conflictos sociales que enfrenta Estados Unidos y expresó su postura sobre la migración:

“Los migrantes han construido Estados Unidos. Cuando olvidamos eso, entramos en muchos problemas”.

Además, anunció que estudiará un posgrado en Administración Pública en la Universidad de Harvard, aunque no lo hace para entrar en la política, sino para adquirir herramientas y cuestionar a quienes toman decisiones públicas.

“Quizá en el futuro pueda contribuir de forma más directa a resolver estos problemas”, señaló.

La actriz ha participado en películas como “Historias cruzadas” (2011), "It: Capítulo 2” (2019), “Interestelar” (2014) y “El ángel de la muerte” (2022). Actualmente, se encuentra promoviendo “Dreams”, filme escrito y dirigido por Michel Franco, que se estrenará el 11 de septiembre de 2025.

Chastain no es la primera en expresar su reconocimiento y admiración por Claudia Sheinbaum. En julio pasado, Viola Davis, ganadora del Oscar como Mejor actriz de reparto por “Fences”, dedicó un mensaje a la presidenta, destacando su respeto por la solidaridad del gobierno mexicano durante las inundaciones en Texas.

Esta acción fue replicada por la cantante y compositora estadunidense, Billie Eilish, quien reconoció a la mandataria por el envío de ayuda a Texas para buscar sobrevivientes y asistir a las familias afectadas por el desastre, que dejó un saldo de más de 100 muertos.