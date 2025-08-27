Paolo Sorrentino estrena en Venecia “La grazia”, una historia política

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La más reciente película del guionista y director ganador del Oscar Paolo Sorrentino, “La grazia”, inaugura la edición 82 del Festival de Cine de Venecia y también compite por el León de Oro.

Sorrentino (Nápoles, Italia, 1970), quien ha dirigido “La gran belleza” (Oscar a Mejor Película Extranjera, 2014) y “Fue la mano de Dios”, pone al destacado actor Toni Servillo a recrear a un presidente que encara los seis últimos meses de su mandato como su última oportunidad para hacer las cosas bien, tanto en la política y como padre. Además, debe responder por qué aún no se ha atrevido a llevar adelante la ley de la eutanasia que propuso pero que, como es de formación católica, confiaba en no tener que firmar.

Cabe destacar que es la séptima película que Servillo filma con Sorrentino. También actúan Anna Ferzetti y Máximo Venturiello.

“Es una obra maestra centrada por completo en dilemas morales; la trama de todas las tramas, la única narrativa verdaderamente convincente. Más que cualquier thriller”, explica Sorrentino a la prensa en Italia, aunque –aclara– no cree haberse acercado “ni remotamente al genio cineasta polaco Krzysztof Kieslowski”.

Y Servillo manifiesta:

“Hemos llegado hasta aquí juntos, desde jóvenes y con cierta inconsciencia. Para nosotros no se trata de un trabajo rutinario, ni de conformarnos con lo ya hecho, sino de relanzar, de intentar siempre algo nuevo. Creo que nos hemos hecho bien mutuamente, y me gusta pensar que la vida lo ha decidido así para nosotros”.

También conocida como la Mostra, el Festival inició este 27 de agosto y finaliza el 6 de septiembre.

MUBI, la distribuidora global de películas, plataforma de streaming y productora, anunció que adquirió los derechos de “La grazia” –excepto en Italia– para Estados Unidos, Latinoamérica, Inglaterra, Irlanda, Alemania, Austria, Benelux, España, Turquía, India, Australia y Nueva Zelanda.

Los planes de estreno en cines serán anunciados en los próximos meses. The Match Factory será el encargado de las ventas en los territorios restantes. La película será distribuida en Italia por PiperFilm.

“La grazia”, igual escrita por Sorrentino, es una película Fremantle producida por The Apartment, Fremantle Company y Numero 10.