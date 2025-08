GUANAJUATO, Gto. (Proceso).- Inspirado por la declaración del célebre cineasta Werner Herzog (Múnich, 1942) de que “una computadora no hará una película tan buena como la mía en cuatro mil quinientos años” ya que la considera “demasiado estúpida”, su colega polaco pidió a la productora Kaspar una inteligencia artificial (IA) para escribir un guion.

El resultado es el falso documental Acerca de un héroe, para el cual Winiewicz integró en el montaje a Michael Aaglund y Julius Krebs Damsbo, y la música de Lasse Aagaard, con Vicky Krieps (La reportera), Imme Beccard (Sra. Cleary), Bernd Tauber (Stefan), Stephen Fry (él mismo) y Herzog 2.0 (de manera digital, al igual que su voz, ya que es el narrador).

Por supuesto, el artista visual y cineasta radicado en Dinamarca pidió permiso al creador de Nosferatu. Vampiro de la noche y Aguirre, la ira de Dios.

Acerca de un héroe se centra en un obrero (Dorem Clery) de un pueblo llamado Getunkirchenburg, quien muere en circunstancias misteriosas, por lo cual Herzog viaja ahí para realizar la investigación.

Se trata de un proyecto híbrido, pues los actores, el editor y el creador musical son reales; es decir, hay todo un equipo detrás de una producción fílmica normal.

Acerca de un héroe (Dinamarca/Alemania, 2024), de 84 minutos, tuvo una proyección especial en la 28 edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), y además forma parte del 44 Foro Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Igual la cinta tendrá funciones este sábado 2 de agosto en el Cinematógrafo del Chopo de la UNAM, y finalmente en la Cineteca Nacional de las Artes entre el 15 de agosto y el 4 de septiembre. La distribuye en México DAIMON.

La trama consiste en saber si Dorem Clery se suicidó o lo mataron. Y es que este hombre construía la máquina del infinito que haría posible que todo el mundo funcionara con la energía generada a partir del equipo de cocina de productos producidos en una fábrica. No siente emociones como el ser humano, pero las comprende, las interpreta y responde.

Este falso documental se estrenó originalmente en la sección Competencia Internacional del Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam IDFA DocLab, Países Bajos, en 2024. Y ha recorrido otros encuentros de cine internacionales.





El permiso

El largometraje se divide en capítulos que no siguen un orden lógico. Primero se escucha la grabadora telefónica con la real voz de Herzog:

“Me preguntaban si podían usar algunos de mis documentales para estudiar la inteligencia artificial. ¡Sí pueden! Adelante. Intenten alimentarla con cocodrilos albinos para una película sobre arte paleolítico. Creo que la inteligencia artificial va a fracasar. En fin, buena suerte”.

En pantalla aparece el abogado Robert J. Debrauwere:

“Un dilema antiguo en el derecho es que las leyes y la regulación siempre van detrás de la tecnología. Incluso este documento de autorización atiende posibles problemas relacionados con el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. La autorización permite a la productora usar mi nombre, voz, imagen y otros datos biográficos, además de recrear eventos vinculados al documental. Así que esta autorización podría interpretarse de forma tan amplia que permita crear una imagen falsa de mí y hacerme decir cosas que no dije, o hacer cosas, o actuar, de una manera en la que no actué en la realidad”.

¿Parece IA? Foto: DIAMOND Distribución.

La película en realidad contiene dos historias: una, la del trabajador muerto, y la discusión con especialistas sobre la IA.

El trabajador Dorem Clery dejó notas:

“La esperanza es un sueño, uno que va más allá de la realidad. La máquina ha destruido el futuro y el hombre no puede seguir viviendo sin futuro, pero la esperanza es importante, lo único que te permite avanzar. La esperanza es un sueño, y los sueños son ilusorios. La máquina es obra del demonio, por eso es tan importante. Ha revelado la verdadera naturaleza humana y quizá esa sea la muerte”.

También se ve al escritor alemán Boris Groys, quien habla:

“Las máquinas no sienten peligro ni muerte. No tienen alma. Siempre me molesta cuando alguien dice que estas máquinas piensan o que son razonables, porque si hablamos de los seres humanos y decimos que alguien es razonable, ¿que significa? Significa que evita la muerte. No sientes la fragilidad de tu existencia, no está pensando, y al mismo tiempo no es agresiva. Y nosotros siempre somos agresivos. Somos agresivos en nuestra manera de pensar y agresivos en nuestra manera de hablar. Así que estas máquinas son demasiado pacíficas como para pensar como nosotros. Este comportamiento violento es precisamente una reacción a la fragilidad de la existencia”.

Incluso en el filme el también escritor Charles Mudede manifiesta:

“No tiene alma una máquina porque quieren hacerla productiva. Intentan darle un pasado con el fin de ver el futuro. Esto significa que el cambio es lo que crea o mejora la tecnología, porque es entonces cuando te acercas más a lo que realmente somos. La IA aún no se refleja, ¿pero qué pasa cuando se expanda más allá de nosotros, cuándo se convierte en algo más de lo que somos?”

Además se escucha en la cinta:

“Creo que seremos una sociedad humano-máquina. Soy optimista. Creo que va a ser increíblemente divertido, un gran lugar para vivir. Tenemos una historia, como especie, de intentar cosas, arruinarlas, pero siento que esta vez lo haremos bien.

“Creo que nuestra definición de lo que es un humano y lo que es una máquina va a cambiar lo que significa ser humano. Serán inmensamente diversas las líneas entre ambos. Podría difuminarse: ¿ése es un animal, una máquina o un humano? El espectro completo será una especie de fluido. Si introduces una nueva especie a la mezcla, y podemos convivir en buenos términos, lo que podríamos lograr juntos será verdaderamente asombroso”.





La discusión

Después de la proyección en el GIFF de Acerca de un héroe, los críticos Fernando Moreno, Pablo Robles, José Luis Salazar y Luis Tovar dieron sus opiniones en mesa redonda moderada por el periodista Jonathan Eslui, quien lanzó dos preguntas:

“¿Se nota que es una película hecha con inteligencia artificial y se parece a una película de Herzog?”

Tovar inició:

“La verdad, a primer golpe de vista no se nota. Clara y literalmente si no estás avisado de que hay participación de la IA en esta película, no lo pensarías. Sencillamente no se te pasaría por la cabeza. Y tiene que ver no sólo la parte técnica, sino la parte estética, que creo que el director la entendió muy bien, no el guionista Kaspar, sino el realizador, con su director de arte y demás.

“Creo que hay una clara intención de asepsia visual. Pero el asunto está en que no notas la IA. Desde mi punto de vista, no se parece a una película de Herzog, en absoluto”.

Moreno dijo:

“Coincido completamente con Luis. Como ejercicio me parece que es muy interesante. Se podría hacer lo mismo con un montón de cineastas más. Puedes agarrar a Jean-Luc Godard o a Chris Marker, y metes la base de datos y obtener muchas cosas así. Me parece que uno de los momentos fundamentales de la película -el guion es el punto de partida- es el montaje, la puedes echar a perder. Y no me sabe tanto a Herzog porque no encuentro el poder que suelen poseer sus documentales específicamente”.

Después Robles señaló igualmente que no se nota un trabajo con IA:

“No cae en todos los posts en la que luego cae la IA cuando la utilizas. Aquí está realmente muy alimentada, y sí ayudó a crear toda una combinación de varios artistas. A futuro podría crearse un género completo de IA. No creo tampoco que sea una película de Herzog, y no es una película donde se sienta el alma de una IA”.

¿Parece película de Herzog? Foto: DIAMOND Distribución.

En tanto, Salazar consideró que sí era IA, y se refirió al contenido de la cinta:

“En cada escena, luego del núcleo de la desaparición del trabajador, siempre aparecen especialistas, Stephen Fry y más, que opinan sobre la IA, entonces parece que la IA se valida a sí misma, como si fuera consciente que está en una película”.

Moreno agregó que es un guion razonablemente bueno:

“Es filmable. Tiene una propuesta y es muy interesante. La película ha estado en festivales y está evaluada un poquito por arriba de la calidad que tiene, precisamente por toda esta discusión que está generando. Es fantástico que la tengamos y que hablemos del papel de la IA en lo audiovisual”.

Acerca de un héroe es una producción de Tambo Film APS, Makropol, Kaspar PS, Pressman Film y ARTE.