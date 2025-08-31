Belinda canta “Día de Enero” junto a Shakira en último concierto en CDMX (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ya se especulaba la presencia de Belinda en “Las mujeres ya no lloran World Tour” de Shakira, acto que sucedió finalmente en el doceavo concierto y cierre de una gira histórica de la artista en la capital mexicana. La colombiana continuará su gira por el país este septiembre con fechas en Querétaro, Jalisco y Puebla.

Belinda y Shakira cantando “Día de enero” frente a 65 mil personas en el estadio Gnp ???? pic.twitter.com/bnH0GORJNI — Indie 505 (@Indie5051) August 31, 2025

Las redes sociales dieron muestra de la presentación en donde Shakira invitó a Belinda para interpretar el tema “Día de Enero”, del disco Fijación Oral Vol. I. Fue la sorpresa en la última fecha en la CDMX, pues como Proceso había adelantado desde la primera fecha se ‘barajeaba’ la posibilidad de que fuera la cantante de ‘Heterocromía’ o Kenia Os.

Belinda se agacha como señal de respeto ante Shakira pero ella también hace lo mismo ???? pic.twitter.com/pUWQvX2ZF3 — LDR (@LucasDLaRosa) August 31, 2025

“¡Es un verdadero ejemplo de trabajo, perseverancia, talento y belleza: con ustedes, Belinda!..”, fueron las palabras de la colombiana para hacerla pasar al escenario.

Foto: CUARTOSCURO

La mexicana apareció con un atuendo en blanco, pantalón con detalles de plumas y top en plata, mientras Shakira lució un vestido de piedras y brillos, y sobre una tarima en lo alto, con un músico con guitarra como acompañamiento, las artistas interpretaron la balada.

Shakira X Beli



Así es como se despide Belinda. Antes le dedico una bellas palabras a Shakira por darle la oportunidad de cantar juntas.



Ame en verdad, verlas cantar juntas! ????



Ahora como me saco de la cabeza "Día de enero" ?????? pic.twitter.com/Kw8KqWkACO — Emma Pauleti. (@Emms7891) August 31, 2025

“Día de Enero” es uno de los tres sencillos que se incorporaron al repertorio musical en el regreso de Shakira a esta ciudad. El tema ha vuelto a cobrar interés al conocerse a mediados de mes la renovación de “amistad” de la colombiana con su ex, Antonio de la Rúa (a quien dedicó la canción), pues además de que el argentino se incorporó como parte de su equipo de trabajo circulan rumores de una reconciliación.

Hay que recordar que Danna fue la primera invitada en la vuelta de la gira –el pasado 26 de agosto– y en esa ocasión interpretaron “Soltera”.

Como material publicitaron para esa canción Shakira invitó a una reunión a diferentes artistas, entre ellas estuvieron Kenia Os, Danna, Lele Pons, Natti Natasha, Greeicy, Farina y Belinda, de ahí que haya aparecido Danna y se especularan posibles invitadas. En otros momentos de la gira por Estados Unidos y Latinoamérica la colombiana ha tenido a diversos invitados como Carlos Vives, Maluma, Wyclef Jean, Alejandro Sanz, Rauw Alejandro, Ozuna y Alejandro Sanz.

La “Loba”, pseudónimo con la que se refieren sus fans luego del disco homónimo, continuará su gira por el país este 2 y 3 de septiembre en la ciudad de Querétaro; 6 de septiembre en Guadalajara, Jalisco; para despedirse el 11 y 12 de septiembre en Puebla.