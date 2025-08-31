Despertares 2025 estreno de obra de Chey Jurado, Michel Franco y Jessica Chastain como invitados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la 11º edición del espectáculo de danza “Despertares” se vivió el estreno de una obra de Chey Jurado, comisionada especialmente para este año, los actos con bailarinas como Alina Cojocaru, Ivana Bueno, Sae Eun Park y Tiler Peck, e incluso la presencia entre el público del director Michel Franco y la actriz Jessica Chastain.

El encuentro impulsado por el primer bailarín del American Ballet Theatre, Isaac Hernández, regresó una vez más para mostrar “lo mejor del mundo en un mismo escenario” según su eslogan, con diversas figuras internacionales del ballet, y la danza contemporánea en diversos géneros.

Luego de un par de días previos que incluyeron una cena-alfombra roja, una masterclass en el Centro Nacional de las Artes y una Firma de Autógrafos, como un pequeño previo al espectáculo, finalmente se realizó la única fecha de “Despertares” la noche de este sábado 30.

La esencia del encuentro siempre ha sido buscar acercar al público a la danza, y para ello muestra fragmentos de piezas que varían completamente entre una y otra, no tienen secuencia, pero sorprenden al espectador y con ello acentúan el momento de ‘espectáculo’. Este año con el ‘plus’ de ver a Isaac y Esteban Hernández en al menos tres momentos a lo largo del show.

Así se vieron 18 actos, siendo de los más ovacionados ‘Giselle’ a cargo de Jasmine Jimison (San Francisco Ballet) e Isaac Hernández; ‘Tarantella’ de Tiler Peck y Roman Mejia (ambos del New York City Ballet); “Rhapsody pas de deux” con Sae Eun Park y Germain Louvet (ambos del Paris Opera Ballet); “Body and soul” de Marion Baerbeau (artista internacional) y Simon Le Borgne (Paris Ópera Ballet); “Le corsaire” Pas de Trois con Ivana Bueno (English National Ballet), Esteban Hernández (San Francisco Ballet) y Gabriele Frola (English National Ballet).

Y en la segunda parte ‘Le parc’ pas de deux con Sae Eun Park y Roberto Bolle (La Scala Theatre); “Cascanueces” de Catherine Hurlin y Aran Bell (American Ballet Theatre); el unitario ‘Ave María’ de Kayla Mak (American Ballet Theatre); el ‘Five Tangos’ de Esteban Hernández; el estreno de ‘Asceta’ del español Chey Jurado con música de Francesco Tristano al piano; y ‘Blake Works I’ de Nikishiga Fogo (San Francisco Ballet) e Isaac Hernández, coreografía en dúo de William Forsythe de quien ya se ha visto en otros “Despertares” el grupal ‘Playlist (Track 2)’ con amplia ovación.

En el ‘Finale’, casi como tradición –pues ya ha sucedido en las últimas ediciones– el tema “Impossible” en versión remix de Lion Babe (música de ‘Playlist (Track 2)’, en donde todos los bailarines y artistas hacen una fiesta en el escenario, aprovechando para dar sus mejores pasos, desde piruetas, piqué, axel o tonel, la intención es dejarse llevar por la música de hip hop y R&B.

Aunque pocos lo notaron, entre el público de las primeras filas estuvieron el director de cine Michel Franco y la actriz Jessica Chastain (ganadora de un Óscar a ‘Mejor Actriz’ por “Los ojos de Tammy Faye”), con quien Hernández filmó la película “Dreams”, a estrenarse este 11 de septiembre en México, filme entorno a la danza.

Una vez que culminó el show algunos fans y niños y adolescentes bailarines esperaron ver salir a sus artistas del ballet a un costado del Auditorio Nacional, hacia la media noche se vio salir a Ivana Bueno, Sae Eun Park, Tyler Peck, y algunos integrantes de Ghetto Funk Collective quienes accedieron a tomarse fotos. De los últimos fueron Isaac y Esteban Hernández, y muy discretamente detrás Jessica Chastain, solo algunos se percataron de la presencia de la actriz a quien se le vio en días recientes turisteando por la Ciudad de México luego de la promoción de “Dreams”.