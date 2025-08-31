Jude Law estrena su interpretación de Vladimir Putin en “El mago del Kremlin” en Venecia

Esta imagen muestra a Jude Law, como Vladimir Putin, a la izquierda, y a Paul Dano, como Vadim Baranov, en una escena de "El mago del Kremlin".. Foto: Carole Bethel/Cinetic Media vía AP

VENECIA, Italia (AP).- Jude Law se transforma en Vladimir Putin en “El mago del Kremlin” de Olivier Assayas, que tuvo su estreno mundial el domingo en el Festival de Cine de Venecia.

Law dijo anteriormente que no entró al proyecto de manera ingenua y que tampoco teme repercusiones por su interpretación.

“Me sentí seguro en manos de Olivier”, dijo Law. “Esta es una historia que iba a ser contada con inteligencia, con matices y consideración. No buscábamos la controversia por la controversia misma”.

Law, que usó prótesis para su transformación, dijo que Putin es “un personaje de una historia mucho más grande”.

"No estábamos tratando de definir nada sobre nadie", añadió Law.

La película es una adaptación del exitoso libro homónimo de Giuliano da Empoli, un relato del ascenso al poder del presidente ruso junto a un asesor ficticio llamado Vadim Baranov, interpretado por Paul Dano. La trama se ambienta parcialmente a principios de los 90, en medio del caos postsoviético, y continúa hasta 2014.

El personaje de Dano se inspiró en el verdadero estratega político Vladislav Surkov, considerado el artífice del sistema político estrictamente controlado creado bajo Putin. En 2013, renunció a su cargo de viceprimer ministro.

Gran parte de la historia se centra en el personaje de Dano, relatando su propio ascenso en las maniobras políticas y el mundo que ayudó a crear.

“El mago es la persona que está en el fondo, por lo que se está lanzando un hechizo”, dijo Dano.

"El Mago del Kremlin" sin duda provocará debates mientras continúa la guerra de tres años de Rusia en Ucrania. Los esfuerzos para detener los combates con un alto el fuego y poner fin al mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial mediante un acuerdo de paz integral no han avanzado a pesar de las intensas maniobras diplomáticas.

“La película trata en gran medida sobre cómo se inventó la política moderna, la política del siglo XXI”, dijo Assayas. “Lo que está sucediendo ahora mismo no solo es aterrador, sino que lo es aún más porque no hemos encontrado la respuesta”.

El libro fue escrito antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, pero da Empoli dijo que incluso si se trata de un período anterior, es "correcto".

“Sigue siendo relevante hoy, tres años después, en circunstancias diferentes”, afirmó da Empoli.

La película marca el debut en inglés del cineasta francés, conocido por películas como "Nubes de Sils Maria" y "Personal Shopper", así como por la miniserie "Carlos". Alicia Vikander, a quien dirigió en "Irma Vep", también coprotagoniza "El mago del Kremlin" como la novia intermitente de Vadim Baranov. Su personaje, según el cineasta, debía representar la "libertad".

“Esta es una historia sobre muchos hombres hablando en salas”, dijo Vikander. “Pero Olivier me dijo que necesitamos un mundo que también muestre a las mujeres que lo habitan. Una contraparte femenina, pero también con mucha moral”.

La producción se llevó a cabo en Letonia ya que no pudieron filmar en Rusia.

Assayas escribió en su declaración como director que «no es una película sobre el ascenso de un hombre, ni sobre la fuerza con la que se impone el poder, ni sobre la reinvención de una nación a la vez moderna y arcaica, nuevamente bajo el yugo del totalitarismo. Arraigada en hechos reales y contemporáneos, es, en cambio, una reflexión sobre la política moderna, o mejor dicho, sobre las cortinas de humo tras las que ahora se esconde: cínica, engañosa y tóxica».

Añadió: “'El mago del Kremlin' no es tanto una película política como una película sobre política y la perversidad de sus métodos, que ahora nos tienen a todos como rehenes”.

La película se proyecta en la competición principal, con títulos como "Frankenstein", "Bugonia", "La Voz de Hind Rajab","La Grazia " y "No Other Choice" compitiendo por los máximos galardones, incluyendo los de interpretación y dirección. Los ganadores se anunciarán el 6 de septiembre.

"El Mago del Kremlin" aún no tiene fecha de estreno en Norteamérica. El actor Jeffrey Wright, quien interpreta al periodista al que Vadim Baranov le cuenta su historia, abogó por la importancia de ver la película, especialmente en Estados Unidos.

“Incluso en el contexto de los pecados originales de Estados Unidos… teníamos la idea de que podíamos ser mejores. La idea de que podíamos aspirar a una especie de perfección utópica”, dijo Wright. “Si eso se pierde, como ocurre ahora, nos convertiremos en lo que vemos en esta película”.