Tras polémica por vínculo con gobierno israelí, festival de danza anuncia cancelación de artistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México (FIDC CDMX) anunció que “se cancela la participación de los artistas de Israel”, esto luego de que se acusara al encuentro de respaldar el “genocidio” en Palestina al destacar el logo de “Israel” en su cartel principal.

El FIDC CDMX tendrá actividades del 7 al 17 de agosto en la capital mexicana con la participación de 70 artistas de 16 países. Todo parecía marchar acorde a la programación, hasta que en los últimos días se mostraron diversos mensajes de usuarios en redes sociales señalando al festival de apoyar al gobierno de Israel, esto luego de que en su cartel y página web aparecía el logo de ese país seguido de “Embajada de Israel en México”.

Tras lo anterior el festival colocó un comunicado en su cuenta de Instagram en donde se lee:

“El FIDC CDMX no respalda el genocidio y la guerra que se vive en Palestina. Somos conscientes de que es necesario hacer acciones que encaminen a la paz, no al odio, no al racismo”.