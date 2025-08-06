Legado de Julio Scherer García será homenajeado en el taller permanente de escritura periodística

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La obra periodística de Julio Scherer García será tema de análisis y debate este sábado 9 de agosto en el taller permanente de escritura periodística, organizado por el Centro de EcoAlfabetización y Diálogo de Saberes de la Universidad Veracruzana, evento que será dirigido por el académico Lorenzo León Diez.

León encabezará el taller a propósito del libro que publicó el año pasado, Julio Scherer: la cárcel y el palacio bajo el sello de Editorial Lectorum. El evento se celebrará en Veracruz a las 10:00 am en el Centro Recreativo Xalapeño, ubicado en Xalapeños Ilustres #31, zona centro.

Habrá un conversatorio para hablar de la vida y obra de Scherer García. El evento es convocado por la Universidad Veracruzana, Ayuntamiento de Xalapa, La Jornada Veracruz y Ciclo Literario y de Diseño. El taller se impartirá como una tertulia, donde se hablará del enfoque técnico, así como la parte literaria de los géneros de la crónica, la reseña, el reportaje y la entrevista.

El autor adelantó que espera concretar una presentación en la Ciudad de México, para abordar a detalle su libro y la obra del fundador de Proceso.

El año pasado se publicó Periodismo para la historia, el libro antológico que reúne la obra del hombre que fue reportero de tiempo completo. La selección de textos fue un encargo que "Don Julio", le encomendó a Rogelio Flores, encargado del centro de documentación de Proceso, quien tuvo la misión de buscar y encontrar en archivos y hemerotecas las notas escritas durante los 67 años de su labor periodística.