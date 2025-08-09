ONU hace énfasis en cómo afecta la Inteligencia Artificial a los pueblos indígenas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas que hoy 9 de agosto se celebra, hace énfasis en cómo afecta la Inteligencia Artificial (IA) a los nativos, que son alrededor de 476 millones viviendo en cerca de 90 países, lo cual constituyen alrededor de 6% de la población mundial.

En un comunicado lanza el lema: “Pueblos Indígenas e IA: Defendiendo sus derechos de cara al futuro”. La instancia mundial argumenta:

“La IA está cambiando al mundo rápidamente. Para los pueblos indígenas, esto representa tanto una oportunidad como un riesgo. Aunque la IA puede apoyar la revitalización cultural, el empoderamiento de la juventud y hasta la adaptación al cambio climático, a menudo refuerza los prejuicios, la exclusión, y la tergiversación hacia las comunidades indígenas”.

Después expone:

“La mayoría de los modelos de la IA se desarrollan sin la participación indígena, lo que conlleva el riesgo de un uso indebido de sus datos, conocimientos e identidades. Además, la creación de centros de datos masivos en sus entornos también pueden afectar las tierras, los recursos naturales y los ecosistemas indígenas.

“Se trata de un nuevo problema que se suma a la ya existente barrera de acceso a las nuevas tecnologías, especialmente en zonas rurales, lo que reduce su participación en los procesos relacionados con la IA”.

Entonces recomienda:

Para liberar todo el potencial de la IA, los pueblos indígenas deben ser reconocidos como titulares de derechos, co-creadores y tomadores de decisiones. La inclusión significativa, la soberanía sobre sus los datos y la innovación con base cultural son clave para garantizar que la IA empodere a sus comunidades, sin dejar a nadie atrás”.

Luego subraya que las poblaciones autóctonas han buscado durante años el reconocimiento de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales.

Pese a ello, “a lo largo de la historia, sus derechos han sido siempre violados, y en la actualidad, se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo”.

Termina:

“La comunidad internacional reconoce ahora que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida”.