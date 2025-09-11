Con K-pop en toda su esencia, Kai cierra gira mundial en la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Con coreografías precisas, múltiples cambios de vestuarios, canciones energéticas y un público eufórico gritando el nombre real de Kai –Kim Jong In–, la figura internacional del K-pop cerró su gira mundial “KaiOn Tour” en la capital mexicana.

Entre luces azules en las pantallas del Pepsi Center, el nombre de Kai en escena y música de fondo, el artista salió al escenario vestido, con un traje rojo satinado, cabello estilizado y con una coreografía poderosa al ritmo de la canción “Sinner”, para seguir con “Mmmh”, esta última una de sus más conocidas con 157 millones de visualizaciones en Youtube.

Kai es conocido por ser uno de los integrantes de la popular banda de K-pop Exo, que debutó en 2012, y en la que se destaca por ser uno de los mejores bailarines del género.

No es la primera vez que el cantante visita la Ciudad de México, pero para esta ocasión regresó con su primera gira en solitario. La audiencia celebró su retorno a tierras mexicanas coreando canciones como “Nothing on Me”, “Hello Stranger”.

En un momento, la estrella internacional se dirigió a la audiencia con un saludo: “Les prometí que yo volvería”. ¡México, es mi última fecha de éste tour! ¡La última es la mejor!, ¿Me extrañaron?”, antes de referir sus orígenes como integrante de Exo.

El espectáculo continuó con diferentes cambios de vestuario que incluyeron un traje azul y otro de cuero, con los que Kai no paró de mostrar sus habilidades de baile mediante complejas coreografías.

Kai en concierto en la CDMX. Foto: Karen Victoria Maya.

También hubo movimientos sugerentes en canciones como “Peaches”, “Adult Swim”, “Wait On Me”, y “Domino”, que causaron euforia entre el público, en su mayoría mujeres jóvenes.

Un elemento que destaca en los conciertos de K-pop, es el diálogo que se entabla entre el artista y la audiencia; en esta ocasión, México no se quedó atrás, pues en uno de los temas más ansiados de su repertorio, “Bomba”, se escuchó a la audiencia cantar a todo pulmón, y gritar el fanchat, que se incluye el nombre del artista y la letra de la canción.

Para culminar la noche, el artista sorprendió a sus fans entonando algunas de las canciones más famosas de Exo como “Growl”, “Tempo”, “The Eve”, y “Love shot”, que entusiasmaron al público.

El evento terminó con la tan esperada canción “Rover”, uno de sus éxitos más grandes en solitario (con más de 4.3 millones de visualizaciones en Youtube). Tras retirarse del escenario, Kai regresó y regaló a su público dos canciones más: “Blue” y “To Be Honest”, con el cantante despidiéndose de su público diciendo una frase poderosa en español que causó gritos: “Te amo”.