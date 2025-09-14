Activista trans protesta en la Cineteca Nacional con “jornada de lucha libre” (Video)

En apoyo a la comunidad trans. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La activista trans Razzia Santillán encabezó este domingo dentro de la Cineteca Nacional una jornada de lucha libre en apoyo a la comunidad trans.

La también presidenta del colectivo Mariposas Negras fue expulsada en septiembre de 2023 del baño de mujeres de la Cineteca Nacional.

Este recinto demandó a Razzia Santillán alegando que durante una protesta hubo daño a las instalaciones. La Cineteca pide una indemnización de 200 mil pesos.

“Me quedan pocos días antes de que la Cineteca me meta presa”, denunció la activista en una publicación reciente en Instagram.





En la jornada de lucha libre de este domingo fue instalado un ring dentro de la sede del recinto cultural en Coyoacán.

“Aquí está la resistencia trans”, dijo Razzia Santillán durante la protesta.