Javier Bardem acude a los Emmy con un pañuelo palestino al cuello y denuncia el “genocidio en Gaza”

MADRID (EUROPA PRESS).- El actor español Javier Bardem acudió a la 77 edición de los Premios Emmy luciendo en su cuello una kufiya, el emblemático pañuelo palestino. Allí, a su paso por la alfombra roja, el intérprete nominado por su papel en la miniserie 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez' denunció el "genocidio" del pueblo palestino y reclamó sanciones y bloqueo al estado de Israel.

"Estoy aquí hoy denunciando el genocidio en Gaza. La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio [IAGS por sus siglas en inglés] ha concluido que es un genocidio y por eso estamos pidiendo un bloqueo diplomático y comercial, así como sanciones contra Israel para detener el genocidio. ¡Libertad para Palestina!", proclamó Bardem en declaraciones a Variety antes del inicio de la gala celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, California (EU) donde estaba nominado al premio a mejor actor de reparto en una miniserie por su papel en la miniserie de Netflix 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez'.

Javier Bardem says "I will not work" with any film or TV company "who justifies or supports the genocide" in Gaza: "It's as simple as that. We should not be able to that, in this industry or any industry." #Emmys pic.twitter.com/q1rMBi8H3m — Variety (@Variety) September 14, 2025

El premio finalmente fue para Owen Cooper, el joven actor de 'Adolescencia' que se impuso a Bill Camp ('Presunto inocente'), Rob Delaney ('Dying for Sex'), Peter Sarsgaard ('Presunto inocente') y al propio Bardem.

Con tan solo 15 años, este estudiante de Warrington se convierte así en actor masculino más joven en ganar los 76 años de historia de los más prestigiosos premios de la televisión.

Bardem fue uno de los españoles, junto a otros nombres como Elena Anaya, Luis Tosar, Emma Suarez, Ana Belén o Carlos Bardem, en firmar el documento de Film Workers for Palestine a través del cual más de 4 mil 500 profesionales del cine comprometiéndose a no trabajar con instituciones cinematográficas o empresas israelíes "implicadas en el genocidio y el 'apartheid' contra el pueblo palestino".