“The Studio”, “Severance”, “Adolescence” y “The Penguin” compiten en los Emmy

LOS ÁNGELES (AP).- “The Studio” luce como un gran éxito, mientras que “Severance” podría consolidar un lugar en la élite de la televisión de prestigio, y Noah Wyle finalmente podría tener su gran momento de premios cuando llegue la 77ma edición de los Premios Emmy.

El comediante Nate Bargatze será el anfitrión por primera vez el domingo por la noche cuando la ceremonia en el Teatro Peacock en Los Ángeles se transmita por CBS.

Apple TV+ está preparado para tener un gran año en los Emmy con los dos programas más nominados, “Severance” y “The Studio”, que son los favoritos para ganar los dos premios más importantes.

Cómo ver los Emmy y su alfombra roja

Los premios Emmy se transmitirán en vivo por CBS a las 8 p. m., hora del Este, y a las 5 p. m., hora del Pacífico.

Los suscriptores de Paramount+ con Showtime pueden ver la serie en directo. Los suscriptores estándar de Paramount+ pueden verla del lunes al 21 de septiembre.

Varios medios ofrecerán cobertura en vivo de la alfombra roja, incluyendo E!, a partir de las 6 p. m., hora del este, mientras que "Entertainment Tonight" lo harás a las 7 p. m., hora del este. Las revistas People y Entertainment Weekly también ofrecerán un espectáculo en vivo de la alfombra roja en sus redes sociales. Associated Press presentará una transmisión con un ligero retraso de la llegada de las celebridades y entrevistas en YouTube, a partir de las 5 p. m., hora del este.

Así se perfila la competencia en los Emmy del domingo

“The Studio”, con el cocreador Seth Rogen como el nuevo director de un estudio cinematográfico, llega a la noche con rumores de éxito de taquilla para su primera temporada.

Empató un récord para una comedia con 23 nominaciones y ya había ganado nueve Emmy en la ceremonia de las Artes Creativas del fin de semana pasado. Sería una gran sorpresa que no rompiera el récord de 11 Emmy ganados en una temporada para una comedia.

Podría ganar hasta 15, y el propio Rogen podría ganar cuatro veces, como actor, escritor, director y productor ejecutivo.

“The Bear” y “Hacks”, que han dominado los premios Emmy de comedia en los últimos años, vuelven a ser nominadas a mejor serie de comedia, pero de repente se encuentran en desventaja.

"Severance", el drama orwelliano de oficina sobre personas que dividen quirúrgicamente su psique entre "dentro" en el trabajo y "fuera" en casa, fue la principal nominada con 27 nominaciones para su segunda temporada. Obtuvo seis en la ceremonia de las Artes Creativas.

Además de mejor drama, lo que sería una novedad para Apple, está nominada en las cuatro categorías de actuación dramática, y sus estrellas Adam Scott y Britt Lower buscan su primer Emmy.

Su principal competencia para el mejor drama podría ser “The Pitt”, el aclamado drama de HBO sobre un cambio en la vida de una sala de emergencias.

Su estrella, Noah Wyle, podría ser tanto el favorito sentimental como el favorito real a mejor actor. Fue nominado cinco veces sin ganar por interpretar a un joven médico en "Urgencias" en los 90, y ahora finalmente podría llevarse su trofeo por lo que, en muchos sentidos, es una repetición del papel.

La prestigiosa telenovela de HBO, “The White Lotus”, también podría estar en la contienda para mejor drama en su tercera temporada ambientada en Tailandia y tiene tres nominados cada uno en cada una de las categorías de actuación de reparto de drama.

Las mujeres mayores podrían brillar en categorías de actrices

Podría ser una noche de reconocimiento sin precedentes en Hollywood para las mujeres mayores en una industria conocida por descartar a las actrices.

La ganadora del Óscar Kathy Bates, a sus 78 años, podría convertirse en la ganadora de mayor edad en la historia del premio a mejor actriz de drama por su papel principal en “Matlock” de CBS. Sería la primera mujer de una serie de televisión en ganar el premio en una década.

Y Jean Smart, a sus 73 años, podría ampliar su propio récord como la ganadora de mayor edad del premio a la mejor actriz en una comedia si gana por “Hacks”, como lo ha hecho en las tres temporadas anteriores del programa.

“Adolescence” y “The Penguin” encabezan miniseries

“Adolescence” de Netflix, la historia de un adolescente británico de 13 años acusado de un asesinato, cuyos cuatro episodios transcurren en una sola toma continua, podría ser la serie más aclamada del año y la favorita por consenso a mejor miniserie. Owen Cooper, de 15 años, podría convertirse en el ganador más joven del Emmy en más de 40 años por interpretar al acusado.

Pero el programa del universo oscuro de Batman de HBO, “The Penguin”, obtuvo el mayor número de nominaciones a serie limitada y ganó ocho veces en la ceremonia de Artes Creativas.

Colin Farrell está nominado a mejor actor principal por su papel protagonista, y Cristin Milioti a mejor actriz por su némesis. Ambos son fuertes candidatos.

Una despedida para Stephen Colbert

Puede que no toda la atención que reciba CBS el domingo por la noche sea positiva.

Los votantes podrían darle a “The Late Show With Stephen Colbert” el Emmy a la mejor serie de entrevistas por primera vez como una especie de voto de protesta y homenaje a su presentador, semanas después de su cancelación por parte de la cadena.

Muchos percibieron el fin del programa como un castigo a Colbert y una forma de apaciguar al presidente Donald Trump, tras las duras críticas de Colbert hacia un acuerdo legal entre el presidente y Paramount, que requería la aprobación de la administración para su venta a Skydance Media. Los ejecutivos calificaron la decisión de puramente financiera.