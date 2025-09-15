La Arrolladora, Caifanes, Moenia y Alberto Barros en las Fiestas Patrias en CDMX; Iztapalapa suspende su programa . Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras en el Zócalo capitalino la presidenta Claudia Sheinbaum anunció con ‘bombo y platillo’ a la Arrolladora Banda El Limón como una de las figuras para amenizar El Grito este 15 de septiembre, las alcaldías también tendrán programación –y con ello una buena inversión– con grupos de rock, banda, pop, electrónica, electropop, reguetón, salsa y cumbia. En el caso de Iztapalapa suspendió conciertos tras la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia.

En el Zócalo de la Ciudad de México el concierto gratuito iniciará a las 20:00 horas con la presencia de La Arrolladora Banda El Limón, a quien más tarde se le unirán Legado de Grandeza y Alejandra Ávalos. En la misma demarcación, pero frente a la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc estará Julio Preciado a partir de las 17:00 horas, considerado una figura dentro de la música banda.

En la Benito Juárez se anunció a Moenia, el Mariachi Gama 1000 y la agrupación Foreños a partir de las 18:00 horas; en Coyoacán hará lo propio el salsero Alberto Barros, Daniel y su Maracombo, Sofi Saar y Kapzula; mientras que en la Miguel Hidalgo se anunció a Yahir, María León, La Nueva Sonora Dinamita y Grupo Contraste desde las 18 horas.??? ?

En la alcaldía Azcapotzalco se confirmó a Pequeños Musical, Willie González, la Banda de Son Jarocho Siquisirí, así como sonideros y mariachis a partir de las 20:00 horas en la Álvaro Obregón a la Internacional Orquesta La Típica a partir de las 20:30 horas; y en la Magdalena Contreras a partir de las 16:00 horas Los Plebes del Rancho, Los Nuevos Cadetes, La Ejecutiva y Los Socios del Ritmo.

Nicky Jam y Remmy Valenzuela?tendrán concierto en la Gustavo A. Madero a partir de las 18:00 horas; y en Iztacalco una verbena que iniciará desde las 10 am con la coronación de la ‘Reina de las Fiestas Patrias’, y más tarde la presencia de El Yaki, Mariachi de América de Jesús Rodríguez de Híjar y Grupo Dinastía González.? ??

En Milpa Alta el show contemplará a?David Zahan en el espectáculo ‘Reviviendo a Frankie Ruiz’ y el Mariachi Lira de Oro a partir de las 19:30 horas; mientras que en Tláhuac se marcará la diferencia con un espectáculo de drones más la música de Israel Valdez, Efrén David y Jair Alcántar.

En Tlalpan, a partir de las 20 horas, la presencia de Alberto Barros (que se presentará luego de un set en Coyoacán), Víctor García, Los Cojolites, Regina Orozco, Mexazon y DJ Erich; en la alcaldía Venustiano Carranza la presencia de?Caifanes a partir de las 21:00 horas; y en Xochimilco la música de Mariana Seoane y Jorge Carmona a partir de las 20:00 horas.

La alcaldía Iztapalapa tendría concierto con Rosy Arango y una verbena que se cancelaron tras la explosión de la semana pasada de una pipa en el Puente de la Concordia, sí habrá ceremonia cívica, pero esta se mantendrá al margen de cualquier otra celebración.