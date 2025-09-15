Momentos de los Emmy: Tramell Tillman, Colbert gana y un joven que salió de su zona de confort

Owen Cooper, ganador del premio al mejor actor de reparto en una serie limitada o antológica o película por "Adolescence", posa en la sala de prensa durante la 77.ª edición de los Premios Emmy el domingo 14 de septiembre de 2025, en el Teatro Peacock de Los Ángeles. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Los Premios Emmy no se trataron solo de Seth Rogen caminando por el pasillo con su esmoquin marrón para recoger otro premio. Aunque a veces lo parecía.

"The Studio" de Rogen ganó un total de 13 Emmy, rompiendo el récord histórico de más victorias para una serie de comedia. Rogen ganó cuatro, empatando el récord de más Emmy ganados por un solo individuo en una noche.

Estoy legítimamente avergonzado", admitió Rogen en un momento.

Pero detrás del innegable avance de "The Studio" hubo otros momentos históricos en los Emmy. El actor masculino más joven fue coronado por la serie "Adolescence" y el astro de "Severance", Tramell Tillman, se convirtió en el primer actor negro en ganar en su categoría. Y el turbulento año de Stephen Colbert alcanzó un punto alto.

Un adolescente hace historia

Owen Cooper, de 15 años, rompió el récord de los Emmy como el actor masculino más joven en ganar.

El astro de "Adolescence" ganó como mejor actor de reparto en una serie limitada o antológica. La serie de cuatro partes de Netflix, que traza las consecuencias emocionales tras un apuñalamiento adolescente en el Reino Unido, se convirtió en una sensación, una especie de versión 2025 de "Baby Reindeer" del año pasado.

En su discurso de aceptación, Cooper reveló que solo comenzó a tomar clases de actuación hace unos años y animó a quienes lo veían a salir de su zona de confort.

"Hace un par de años no esperaba estar en Estados Unidos, y mucho menos aquí. Esta noche demuestra que si escuchas, te concentras y sales de tu zona de confort, puedes lograr cualquier cosa en la vida. No era nada hace tres años. Estoy aquí ahora", dijo.

El récord del actor masculino más joven lo tenía anteriormente Scott Jacoby, quien tenía 16 años cuando ganó el trofeo de actor de reparto dramático por "That Certain Summer" en 1973. La ganadora más joven de un Emmy es Roxana Zal, quien ganó un Emmy como actriz de reparto destacada en una serie limitada en 1984 a los 14 años.

Cooper superó a Javier Bardem, Bill Camp, Rob Delaney, Peter Sarsgaard y su coprotagonista de "Adolescence", Ashley Walters.

Stephen Colbert se despide con estilo

"The Late Show With Stephen Colbert" ganó el premio a la mejor serie de entrevistas por primera vez, solo meses después de enterarse de que sería cancelado.

En julio, CBS anunció que terminaría el programa, atribuyendo la causa a razones financieras. La serie saldrá del aire en mayo de 2026.

Colbert, quien ha sido el anfitrión de su programa desde 2015, fue amable, agradeció a CBS por la oportunidad y citó el éxito de Prince "Let's Go Crazy": “If the elevator tries to bring you down/Go crazy, punch a higher floor” (Si el ascensor intenta bajarte/Enloquece, aprieta un piso más alto).

Más temprano en la noche, convirtió su tiempo como presentador de premios en un anuncio de trabajo, recibiendo una ovación de pie al acercarse al micrófono para revelar al ganador de la categoría de actor principal en una serie de comedia.

"Ya que tengo su atención, ¿alguien está contratando? Porque tengo 200 candidatos muy bien calificados conmigo aquí esta noche. Estaremos disponibles en junio", dijo.

Luego sacó un currículum y una foto antigua, pero se dio cuenta de que solo tenía una copia. "Harrison Ford, ¿podrías llevar esto a Spielberg?", Corrió hacia Ford, quien pareció prometer que lo haría.

Tramell Tillman encanta

Tramell Tillman hizo historia, pero convirtió el momento en un homenaje a su madre.

La estrella de "Severance" se convirtió en el primer actor negro en ganar como mejor actor de reparto en un drama interpretando al inquietante Seth Milchick.

Tillman agradeció a su primera entrenadora de actuación: su madre, quien también fue su acompañante en la gala.

"Recuerda lo que quieres recordar. Haz tiempo para lo que quieres hacer. Haz el trabajo. Preséntate. Y lo más importante, por el amor de Dios, no me avergüences en público", dijo. "Mi primera entrenadora de actuación fue dura, amigos, pero todas las grandes madres lo son".

Tillman, sosteniendo la estatuilla en alto, agregó: "Esto es para ti. Estoy lleno, estoy humilde, estoy honrado".

Un falso trabajador de urgencias honra a los verdaderos

La narrativa de Noah Wyle fue demasiado poderosa para negarla. Después de recibir cinco nominaciones sin ganar por "ER", el actor regresó a ponerse la bata 30 años después y ganó su primer Emmy por interpretar a otro médico de urgencias en "The Pitt".

Wyle agradeció a HBO Max y Warner Bros. Television por permitir "que existieran las condiciones para que el rayo cayera en mi vida dos veces".

Y luego dedicó su premio a aquellos en el campo de la salud.

"A cualquiera que esté entrando de turno esta noche o saliendo de turno esta noche, gracias por estar en ese trabajo. Esto es para ustedes", dijo Wyle.

Un poco de política

CBS probablemente esté aliviada de que una nación amargamente dividida no haya convertido los Emmy en un lugar divisivo.

Sí, Javier Bardem usó una kufiya en apoyo a los palestinos y el presidente de la Academia de Televisión, Cris Abrego, criticó al Congreso por votar para retirarle los fondos a la Corporación para la Radiodifusión Pública. Pero Donald Trump y Charlie Kirk nunca fueron mencionados en la transmisión e incluso Stephen Colbert, que nunca es tímido para burlarse de los poderosos, se mantuvo apolítico.

Lo más explosivo fue cuando la estrella de "Hacks", Hannah Einbinder, terminó su discurso de aceptación con apoyo vocal para los Philadelphia Eagles, un exabrupto dirigido a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y un llamado por una "Palestina libre".

Discursos que cuestan mucho

En los últimos Emmy, el anfitrión Anthony Anderson recurrió a su madre para imponer discursos de aceptación más cortos. Este año, el anfitrión Nate Bargatze usó la culpa.

Reveló que donaría 100.000 dólares a los Boys & Girls Clubs of America, pero esa donación se reduciría 1.000 dólares por cada segundo que un ganador excediera su límite de discurso de 45 segundos.

Algunos ganadores se pasaron de tiempo, como Einbinder, quien prometió pagar la diferencia, y algunos fueron deliberadamente rápidos, como John Oliver y Rogen, para aprovechar una nueva regla que propuso Bargatze: cada segundo ahorrado del límite de 45 segundos devolvería 1.000.

Al final, Bargatze prometió donar no solo la cantidad original, sino que, al sumar la contribución de CBS, resultó ser un total de 350.000 dólares.

“Ve al cielo gritando”

Phylicia Rashad presentó la sección in memoriam, destacando la pérdida de su hijo televisivo, Malcolm Jamal Warner, la estrella de "Cosby Show" que murió en julio. "Como todos nuestros amigos y colegas que hicieron la transición este año pasado, Malcolm Jamal Warner permanece en nuestros corazones".

Luego, Lainey Wilson y Vince Gill cantaron una tierna "Go Rest High on That Mountain" durante el homenaje, que incluyó a Teri Garr, Ozzy Osbourne, Chuck Woolery, Loni Anderson, Bill Moyers, George Wendt, Loretta Swit, Maggie Smith, David Lynch, Richard Chamberlain, Linda Lavin, Anne Burrell, Michelle Trachtenberg y Quincy Jones. Las ausencias notables fueron Hulk Hogan y Polly Holliday.

Homenajes, homenajes, homenajes

Los Emmy celebraron varios programas, incluyendo a Reba McEntire, Karen Fairchild y Kimberly Schlapman interpretando la canción principal de "The Golden Girls" por su 40 aniversario.

Jeff Probst estuvo presente para celebrar la 50ª temporada de "Survivor", presentando el premio a la serie de variedades con guion como si fuera una reunión del consejo tribal.

Alexis Bledel y Lauren Graham se pararon en una réplica de su set de casa en Connecticut para celebrar "Gilmore Girls", una historia del paso a la edad adulta, mezclando ingenio con dinámicas familiares con las que se puede identificar, que tuvo su debut hace 25 años.

Homenajes adicionales honraron el 35 aniversario de "Law & Order", con la participación de Ice-T, Tony Goldwyn, Mariska Hargitay, S. Epatha Merkerson y Christopher Meloni.

"Grey’s Anatomy", el drama médico en horario estelar más longevo en la historia de la televisión estadounidense, debía marcar su 20 aniversario con las apariciones de Eric Dane y Jesse Williams. Solo Williams estuvo presente; Dane reveló su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica en abril.

Ray Romano y Brad Garrett tuvieron una mini-reunión de "Everybody Loves Raymond". Fue uno de los momentos más divertidos de la noche, ambos estaban tristes por cuánto tiempo les había tomado volver a los Emmy. Garrett se preguntó si aparecería en la sección in memoriam después de morir. "Si es un año lento, sin duda", le dijo Romano.