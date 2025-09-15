Tito Double P debuta en el Palacio de los Deportes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con invitados sorpresa, pirotecnia, homenajes y dos horas de repertorio, Tito Double P mostró que los corridos tumbados, pese a la polémica, la censura y crítica, siguen ganando terreno entre el público joven.

Una tarde lluviosa en Ciudad de México en estas fechas no sorprende a nadie. Lo inesperado fue la magnitud del espectáculo que ofreció Tito Double P, primo de Peso Pluma, en la segunda de dos fechas en el Palacio de los Deportes como parte de su ¡Ay mamá! Tour. El cantautor de Tepic, Nayarit, transformó el Palacio de los Deportes en una estruendosa fiesta de regional mexicano que incluyó billetes con el rostro del artista a manera de confeti.

El show comenzó puntual, a las 20:00 horas, con El lokeron. Desde ese arranque, Tito mostró seguridad escénica y conectó con los miles de asistentes que corearon durante dos horas un repertorio dominado por los corridos tumbados.

Con un “¡Hola, Ciudad de México!”, el músico desató euforia con piezas como Maravilla, Belanova y Mr. Internacional, arropadas por un despliegue visual que incluyó lanzallamas, confeti multicolor y billetes con su rostro, réplica de los que se venden como recuerdo fuera del recinto.

“¡Un grito para su compa Tito!”, “¿Vinieron morritas? Pues hay que echarnos una para ellas!”, anunció antes de ‘5-7’, uno de los momentos más celebrados de la velada que puso a bailar incluso a personal de seguridad y vendedores.

El concierto avanzó con declaraciones de intenciones: “Esta noche vamos a hacer algo diferente: habrá canciones inéditas e invitados sorpresa”, repitió. El primero fue Armenta, con quien interpretó Tussi. Más tarde llegarían Chiquita, Blanca Rosita y María, Tattoo y Los cuadros, tema en el que recordó a su primo Peso Pluma, lo que hizo que el público se ilusionara —en vano— con una posible aparición del cantante jalisciense.

Entre sorpresas, Tito Double P lanzó más billetes personalizados al público mientras cantaba Dembow bélico. Después apareció el dominicano Lomiiel, que aportó un toque tropical con Báilalo Rocky y Ay Lupita. También se sumó Adelaido “Payo” Solís, vocalista de Grupo Frontera, para interpretar juntos Ay mamá, canción que da título a la gira.

No faltaron los homenajes: Corazón partío, de Alejandro Sanz, y Fuentes de Ortiz, de Ed Maverick, se convirtieron en dos de los coros más potentes de la noche.

Cerca del final, Tito recordó que hacía un año había pisado ese escenario como invitado. “Hoy es mi primera noche aquí y mañana nos veremos de nuevo”, dijo antes de estrenar en directo Por sus besos.

El cierre incluyó La people, Rosones, Linda, La troca, Farandulitas, Champagne, Primo y Sin tanto rollo. Con un juego de visuales efectivos y cercanía con el público —que incluso pidió entre gritos que se despojara de la camisa, sin éxito—, el músico conquistó por primera vez el Palacio de los Deportes.

El ¡Ay mamá! Tour! fue la confirmación de un fenómeno: los corridos tumbados, género incómodo para algunos sectores, pero que no deja de sumar seguidores y llenar recintos cada vez más grandes.