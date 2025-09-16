Muere Robert Redford, actor y director ganador del Oscar; fue fundador de Sundance

Robert Redford
Muere Robert Redford, actor y director ganador del Oscar; fue fundador de SundanceEl famoso actor tenÃa 89 aÃ±os de edad, muriÃ³ "en su hogar en Sundance, en las montaÃ±as de Utah, el lugar que amaba, rodeado de aquellos a quienes amaba", afirmÃ³ la publicista Cindi Berger en un comunicado.
PROVO, Utah, EE.UU. (AP) â€” Robert Redford, el chico de oro de Hollywood que se convirtiÃ³ en un director ganador del Oscar, activista liberal y padrino del cine independiente bajo el nombre de uno de sus personajes mÃ¡s queridos, muriÃ³ el martes. TenÃa 89 aÃ±os.
Redford muriÃ³ "en su hogar en Sundance, en las montaÃ±as de Utah, el lugar que amaba, rodeado de aquellos a quienes amaba", afirmÃ³ la publicista Cindi Berger en un comunicado. No se proporcionÃ³ la causa de la muerte.
DespuÃ©s de alcanzar la fama en la dÃ©cada de 1960, Redford fue una de las mayores estrellas de la dÃ©cada de 1970 con pelÃculas como "The Candidate", "All the Presidentâ€™s Men" y "The Way We Were", culminando esa dÃ©cada con el Oscar al mejor director por "Ordinary People" de 1980, que tambiÃ©n ganÃ³ el premio a la mejor pelÃcula en 1980. Su cabello rubio ondulado y su sonrisa juvenil lo convirtieron en el mÃ¡s deseado de los galanes, pero trabajÃ³ arduamente para trascender su apariencia, ya sea a travÃ©s de su defensa polÃtica, su disposiciÃ³n a asumir roles poco glamorosos o su dedicaciÃ³n a proporcionar una plataforma para pelÃculas de bajo presupuesto.
Sus papeles variaron desde el periodista del Washington Post Bob Woodward hasta un hombre de montaÃ±a en "Jeremiah Johnson" y un doble agente en el Universo CinematogrÃ¡fico de Marvel, y sus coprotagonistas incluyeron a Jane Fonda, Meryl Streep y Tom Cruise. Pero su compaÃ±ero de pantalla mÃ¡s famoso fue su viejo amigo y compaÃ±ero activista y bromista Paul Newman, sus pelÃculas una variaciÃ³n de su cÃ¡lida y burlona relaciÃ³n fuera de la pantalla. Redford interpretÃ³ al astuto forajido junto a Newman en "Butch Cassidy and the Sundance Kid" de 1969, un Ã©xito de taquilla del cual el Instituto Sundance de Redford y el festival tomaron su nombre. TambiÃ©n se uniÃ³ a Newman en "The Sting" de 1973, ganadora del Oscar a la mejor pelÃcula, que le valiÃ³ a Redford una nominaciÃ³n al mejor actor como un joven estafador en el Chicago de la dÃ©cada de 1930.
Los papeles cinematogrÃ¡ficos despuÃ©s de los aÃ±os 70 se volvieron mÃ¡s esporÃ¡dicos a medida que Redford se concentraba en dirigir y producir, y en su nuevo papel como patriarca del movimiento de cine independiente en las dÃ©cadas de 1980 y 1990 a travÃ©s de su Instituto Sundance. Pero protagonizÃ³ la pelÃcula ganadora del Oscar de 1985 "Out of Africa" y en 2013 recibiÃ³ algunas de las mejores crÃticas de su carrera como un marinero nÃ¡ufrago en "All is Lost", en la que fue el Ãºnico actor. En 2018, fue elogiado nuevamente en lo que llamÃ³ su pelÃcula de despedida, "The Old Man and the Gun".
"Simplemente pienso que he tenido una larga carrera de la que estoy muy satisfecho. Ha sido tan larga, desde que tenÃa 21 aÃ±os", dijo a The Associated Press poco antes de que se estrenara la pelÃcula. "Creo que ahora que estoy entrando en mis 80 tal vez sea hora de avanzar hacia la jubilaciÃ³n y pasar mÃ¡s tiempo con mi esposa y mi familia".
Nace Sundance
Redford habÃa observado cÃ³mo Hollywood se volvÃa mÃ¡s cauteloso y controlador durante la dÃ©cada de 1970 y querÃa recuperar el espÃritu creativo de la primera parte de la dÃ©cada. Sundance fue creado para nutrir nuevos talentos lejos de las presiones de Hollywood, proporcionando un campo de entrenamiento en Park City, Utah, donde Redford habÃa comprado tierras con la esperanza inicial de abrir un resort de esquÃ. En cambio, se convirtiÃ³ en un lugar de descubrimiento para cineastas previamente desconocidos como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Paul Thomas Anderson y Darren Aronofsky.
"Para mÃ, la palabra que debe subrayarse es 'independencia'", dijo Redford a la AP en 2018. "Siempre he creÃdo en esa palabra. Eso es lo que me llevÃ³ eventualmente a querer crear una categorÃa que apoyara a los artistas independientes que no tenÃan la oportunidad de ser escuchados.
"La industria estaba bastante bien controlada por la corriente principal, de la cual yo era parte. Pero vi otras historias por ahÃ que no tenÃan la oportunidad de ser contadas y pensÃ©, 'Bueno, tal vez pueda comprometer mis energÃas a darles a esas personas una oportunidad'. Al mirar hacia atrÃ¡s, me siento muy bien al respecto".
Sundance incluso fue criticado cuando los compradores venÃan masivamente en busca de posibles Ã©xitos y las celebridades invadÃan la ciudad cada invierno.
"Nunca hemos cambiado la manera en que programamos nuestro festival. Siempre se ha basado en la diversidad", indicÃ³ Redford a la AP en 2004. "El hecho es que la diversidad se ha vuelto comercial. Debido a que las pelÃculas independientes han logrado su propio Ã©xito, Hollywood, siendo un negocio, las adquiere, y cuando Hollywood adquiere una pelÃcula, dicen, 'Oh, esa pelÃcula es muy Hollywood'".
Para 2025, el festival se habÃa vuelto tan prominente que los organizadores decidieron que habÃan superado Park City y aprobaron la reubicaciÃ³n a Boulder, Colorado, a partir de 2027. Redford, quien habÃa asistido a la Universidad de Colorado en Boulder, emitiÃ³ un comunicado diciendo que "el cambio es inevitable, siempre debemos evolucionar y crecer, lo cual ha sido el nÃºcleo de nuestra supervivencia".
Redford estuvo casado dos veces, mÃ¡s recientemente con Sibylle Szaggars. Tuvo cuatro hijos, dos de los cuales han muerto: Scott Anthony, quien muriÃ³ en la infancia en 1959 y James Redford, un activista y cineasta que muriÃ³ en 2020.
La vida temprana de Redford
Robert Redford naciÃ³ como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1937 en Santa MÃ³nica, un chico de California cuyo cabello rubio y buena semblanza facilitÃ³ su camino a travÃ©s de un aprendizaje en televisiÃ³n y teatro en vivo que eventualmente lo llevÃ³ a la gran pantalla.
Redford asistiÃ³ a la universidad con una beca de bÃ©isbol y mÃ¡s tarde protagonizarÃa un bateador de mediana edad en "The Natural" de 1984, la adaptaciÃ³n de la novela de Bernard Malamud. TenÃa un interÃ©s temprano en el dibujo y la pintura, luego pasÃ³ a estudiar en la Academia Americana de Artes DramÃ¡ticas, debutando en Broadway a finales de la dÃ©cada de 1950 y pasando a la televisiÃ³n en programas como "The Twilight Zone", "Alfred Hitchcock Presents" y "The Untouchables".
DespuÃ©s de conseguir un papel principal en Broadway en "Sunday in New York", Redford fue elegido por el director Mike Nichols en una producciÃ³n de "Barefoot in the Park" de Neil Simon, mÃ¡s tarde protagonizando junto a Fonda la versiÃ³n cinematogrÃ¡fica. Redford no participÃ³ en uno de los mayores Ã©xitos de Nichols, "The Graduate", lanzado en 1967. Nichols habÃa a Redford para el papel que finalmente interpretÃ³ Dustin Hoffman, pero Redford parecÃa incapaz de relacionarse con el joven socialmente torpe que termina teniendo una aventura con una de las amigas de sus padres.
"Dije, 'No puedes interpretarlo. Nunca puedes interpretar a un perdedor'", revelÃ³ Nichols durante una proyecciÃ³n de la pelÃcula en 2003 en Nueva York. "Y Redford dijo, 'Â¿QuÃ© quieres decir? Por supuesto que puedo interpretar a un perdedor'. Y yo dije, 'OK, Â¿alguna vez has fracasado con una chica?' y Ã©l dijo, 'Â¿QuÃ© quieres decir?' Y no estaba bromeando".
CampeÃ³n indie, estrella mainstream
Incluso mientras Redford defendÃa el cine independiente de bajo presupuesto, continuÃ³ protagonizando producciones de Hollywood convencionales, logrando Ã©xitos ocasionales como "Spy Game" de 2001, que coprotagonizÃ³ con Brad Pitt, heredero aparente del legado de Redford a quien habÃa dirigido en "A River Runs Through It".
IrÃ³nicamente, "The Blair Witch Project", "Garden State", "Napoleon Dynamite" y otras pelÃculas improvisadas que salieron de Sundance a veces hicieron mÃ¡s olas, y mÃ¡s dinero, que algunos fracasos de taquilla protagonizados por Redford como "Havana", "The Last Castle" y "An Unfinished Life".
Redford tambiÃ©n apareciÃ³ en varias narrativas polÃticas. Hizo el papel de un idealista que se postula para senador en "The Candidate" de 1972 y pronunciÃ³ una de las lÃneas de cierre mÃ¡s memorables, "Â¿QuÃ© hacemos ahora?" despuÃ©s de que su personaje logra ganar. Hizo el papel de Woodward, junto a Hoffman como Carl Bernstein, en "All the Presidentâ€™s Men" de 1976, la historia de los reporteros del Washington Post cuya investigaciÃ³n de Watergate ayudÃ³ a derrocar al presidente Richard Nixon.
Con "Lions for Lambs" de 2007, Redford regresÃ³ a la direcciÃ³n en una saga de un congresista (Tom Cruise), una periodista (Meryl Streep) y un acadÃ©mico (Redford) cuyas vidas se cruzan por la guerra contra el terrorismo en AfganistÃ¡n.
Su mayor triunfo cinematogrÃ¡fico llegÃ³ con su debut como director en "Ordinary People", que venciÃ³ al clÃ¡sico "Raging Bull" de Martin Scorsese en los Oscar. En la pelÃcula, Donald Sutherland y Mary Tyler Moore se presentan como los padres reprimidos de un joven problemÃ¡tico, interpretado por Timothy Hutton, en su debut en la pantalla grande. Redford fue elogiado por elegir a Moore en un papel inesperadamente serio y por su tratamiento equilibrado de los personajes, una cualidad que segÃºn Roger Ebert diferenciÃ³ "la pelÃcula de la sofisticada telenovela suburbana en la que fÃ¡cilmente podrÃa haberse convertido" .
Otros esfuerzos de direcciÃ³n de Redford incluyeron "The Horse Whisperer", "The Milagro Beanfield War" y "Quiz Show" de 1994, el Ãºltimo de los cuales tambiÃ©n obtuvo nominaciones al Oscar a la mejor pelÃcula y director. En 2002, Redford recibiÃ³ un Oscar honorario, con los organizadores de la academia citÃ¡ndolo como "actor, director, productor, creador de Sundance, inspiraciÃ³n para cineastas independientes e innovadores en todas partes".
"La idea del forajido siempre me ha resultado muy atractiva. Si miras algunas de las pelÃculas, generalmente tiene que ver con la sensibilidad del forajido, que creo que probablemente ha sido mi sensibilidad. Creo que simplemente nacÃ con ella", expresÃ³ Redford en 2018. "Desde que era solo un niÃ±o, siempre estaba tratando de liberarme de los lÃmites por los que estaba atrapado, y siempre querÃa salir".