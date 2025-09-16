Muere Robert Redford, actor y director ganador del Oscar; fue fundador de Sundance

PROVO, Utah, EE.UU. (AP) â€” Robert Redford, el chico de oro de Hollywood que se convirtiÃ³ en un director ganador del Oscar, activista liberal y padrino del cine independiente bajo el nombre de uno de sus personajes mÃ¡s queridos, muriÃ³ el martes. TenÃ­a 89 aÃ±os.

Redford muriÃ³ "en su hogar en Sundance, en las montaÃ±as de Utah, el lugar que amaba, rodeado de aquellos a quienes amaba", afirmÃ³ la publicista Cindi Berger en un comunicado. No se proporcionÃ³ la causa de la muerte.

DespuÃ©s de alcanzar la fama en la dÃ©cada de 1960, Redford fue una de las mayores estrellas de la dÃ©cada de 1970 con pelÃ­culas como "The Candidate", "All the Presidentâ€™s Men" y "The Way We Were", culminando esa dÃ©cada con el Oscar al mejor director por "Ordinary People" de 1980, que tambiÃ©n ganÃ³ el premio a la mejor pelÃ­cula en 1980. Su cabello rubio ondulado y su sonrisa juvenil lo convirtieron en el mÃ¡s deseado de los galanes, pero trabajÃ³ arduamente para trascender su apariencia, ya sea a travÃ©s de su defensa polÃ­tica, su disposiciÃ³n a asumir roles poco glamorosos o su dedicaciÃ³n a proporcionar una plataforma para pelÃ­culas de bajo presupuesto.

Sus papeles variaron desde el periodista del Washington Post Bob Woodward hasta un hombre de montaÃ±a en "Jeremiah Johnson" y un doble agente en el Universo CinematogrÃ¡fico de Marvel, y sus coprotagonistas incluyeron a Jane Fonda, Meryl Streep y Tom Cruise. Pero su compaÃ±ero de pantalla mÃ¡s famoso fue su viejo amigo y compaÃ±ero activista y bromista Paul Newman, sus pelÃ­culas una variaciÃ³n de su cÃ¡lida y burlona relaciÃ³n fuera de la pantalla. Redford interpretÃ³ al astuto forajido junto a Newman en "Butch Cassidy and the Sundance Kid" de 1969, un Ã©xito de taquilla del cual el Instituto Sundance de Redford y el festival tomaron su nombre. TambiÃ©n se uniÃ³ a Newman en "The Sting" de 1973, ganadora del Oscar a la mejor pelÃ­cula, que le valiÃ³ a Redford una nominaciÃ³n al mejor actor como un joven estafador en el Chicago de la dÃ©cada de 1930.

Los papeles cinematogrÃ¡ficos despuÃ©s de los aÃ±os 70 se volvieron mÃ¡s esporÃ¡dicos a medida que Redford se concentraba en dirigir y producir, y en su nuevo papel como patriarca del movimiento de cine independiente en las dÃ©cadas de 1980 y 1990 a travÃ©s de su Instituto Sundance. Pero protagonizÃ³ la pelÃ­cula ganadora del Oscar de 1985 "Out of Africa" y en 2013 recibiÃ³ algunas de las mejores crÃ­ticas de su carrera como un marinero nÃ¡ufrago en "All is Lost", en la que fue el Ãºnico actor. En 2018, fue elogiado nuevamente en lo que llamÃ³ su pelÃ­cula de despedida, "The Old Man and the Gun".

"Simplemente pienso que he tenido una larga carrera de la que estoy muy satisfecho. Ha sido tan larga, desde que tenÃ­a 21 aÃ±os", dijo a The Associated Press poco antes de que se estrenara la pelÃ­cula. "Creo que ahora que estoy entrando en mis 80 tal vez sea hora de avanzar hacia la jubilaciÃ³n y pasar mÃ¡s tiempo con mi esposa y mi familia".

Nace Sundance

Redford habÃ­a observado cÃ³mo Hollywood se volvÃ­a mÃ¡s cauteloso y controlador durante la dÃ©cada de 1970 y querÃ­a recuperar el espÃ­ritu creativo de la primera parte de la dÃ©cada. Sundance fue creado para nutrir nuevos talentos lejos de las presiones de Hollywood, proporcionando un campo de entrenamiento en Park City, Utah, donde Redford habÃ­a comprado tierras con la esperanza inicial de abrir un resort de esquÃ­. En cambio, se convirtiÃ³ en un lugar de descubrimiento para cineastas previamente desconocidos como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Paul Thomas Anderson y Darren Aronofsky.

"Para mÃ­, la palabra que debe subrayarse es 'independencia'", dijo Redford a la AP en 2018. "Siempre he creÃ­do en esa palabra. Eso es lo que me llevÃ³ eventualmente a querer crear una categorÃ­a que apoyara a los artistas independientes que no tenÃ­an la oportunidad de ser escuchados.

"La industria estaba bastante bien controlada por la corriente principal, de la cual yo era parte. Pero vi otras historias por ahÃ­ que no tenÃ­an la oportunidad de ser contadas y pensÃ©, 'Bueno, tal vez pueda comprometer mis energÃ­as a darles a esas personas una oportunidad'. Al mirar hacia atrÃ¡s, me siento muy bien al respecto".

Sundance incluso fue criticado cuando los compradores venÃ­an masivamente en busca de posibles Ã©xitos y las celebridades invadÃ­an la ciudad cada invierno.

"Nunca hemos cambiado la manera en que programamos nuestro festival. Siempre se ha basado en la diversidad", indicÃ³ Redford a la AP en 2004. "El hecho es que la diversidad se ha vuelto comercial. Debido a que las pelÃ­culas independientes han logrado su propio Ã©xito, Hollywood, siendo un negocio, las adquiere, y cuando Hollywood adquiere una pelÃ­cula, dicen, 'Oh, esa pelÃ­cula es muy Hollywood'".

Para 2025, el festival se habÃ­a vuelto tan prominente que los organizadores decidieron que habÃ­an superado Park City y aprobaron la reubicaciÃ³n a Boulder, Colorado, a partir de 2027. Redford, quien habÃ­a asistido a la Universidad de Colorado en Boulder, emitiÃ³ un comunicado diciendo que "el cambio es inevitable, siempre debemos evolucionar y crecer, lo cual ha sido el nÃºcleo de nuestra supervivencia".

Redford estuvo casado dos veces, mÃ¡s recientemente con Sibylle Szaggars. Tuvo cuatro hijos, dos de los cuales han muerto: Scott Anthony, quien muriÃ³ en la infancia en 1959 y James Redford, un activista y cineasta que muriÃ³ en 2020.

La vida temprana de Redford

Robert Redford naciÃ³ como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1937 en Santa MÃ³nica, un chico de California cuyo cabello rubio y buena semblanza facilitÃ³ su camino a travÃ©s de un aprendizaje en televisiÃ³n y teatro en vivo que eventualmente lo llevÃ³ a la gran pantalla.

Redford asistiÃ³ a la universidad con una beca de bÃ©isbol y mÃ¡s tarde protagonizarÃ­a un bateador de mediana edad en "The Natural" de 1984, la adaptaciÃ³n de la novela de Bernard Malamud. TenÃ­a un interÃ©s temprano en el dibujo y la pintura, luego pasÃ³ a estudiar en la Academia Americana de Artes DramÃ¡ticas, debutando en Broadway a finales de la dÃ©cada de 1950 y pasando a la televisiÃ³n en programas como "The Twilight Zone", "Alfred Hitchcock Presents" y "The Untouchables".

DespuÃ©s de conseguir un papel principal en Broadway en "Sunday in New York", Redford fue elegido por el director Mike Nichols en una producciÃ³n de "Barefoot in the Park" de Neil Simon, mÃ¡s tarde protagonizando junto a Fonda la versiÃ³n cinematogrÃ¡fica. Redford no participÃ³ en uno de los mayores Ã©xitos de Nichols, "The Graduate", lanzado en 1967. Nichols habÃ­a a Redford para el papel que finalmente interpretÃ³ Dustin Hoffman, pero Redford parecÃ­a incapaz de relacionarse con el joven socialmente torpe que termina teniendo una aventura con una de las amigas de sus padres.

"Dije, 'No puedes interpretarlo. Nunca puedes interpretar a un perdedor'", revelÃ³ Nichols durante una proyecciÃ³n de la pelÃ­cula en 2003 en Nueva York. "Y Redford dijo, 'Â¿QuÃ© quieres decir? Por supuesto que puedo interpretar a un perdedor'. Y yo dije, 'OK, Â¿alguna vez has fracasado con una chica?' y Ã©l dijo, 'Â¿QuÃ© quieres decir?' Y no estaba bromeando".

CampeÃ³n indie, estrella mainstream

Incluso mientras Redford defendÃ­a el cine independiente de bajo presupuesto, continuÃ³ protagonizando producciones de Hollywood convencionales, logrando Ã©xitos ocasionales como "Spy Game" de 2001, que coprotagonizÃ³ con Brad Pitt, heredero aparente del legado de Redford a quien habÃ­a dirigido en "A River Runs Through It".

IrÃ³nicamente, "The Blair Witch Project", "Garden State", "Napoleon Dynamite" y otras pelÃ­culas improvisadas que salieron de Sundance a veces hicieron mÃ¡s olas, y mÃ¡s dinero, que algunos fracasos de taquilla protagonizados por Redford como "Havana", "The Last Castle" y "An Unfinished Life".

Redford tambiÃ©n apareciÃ³ en varias narrativas polÃ­ticas. Hizo el papel de un idealista que se postula para senador en "The Candidate" de 1972 y pronunciÃ³ una de las lÃ­neas de cierre mÃ¡s memorables, "Â¿QuÃ© hacemos ahora?" despuÃ©s de que su personaje logra ganar. Hizo el papel de Woodward, junto a Hoffman como Carl Bernstein, en "All the Presidentâ€™s Men" de 1976, la historia de los reporteros del Washington Post cuya investigaciÃ³n de Watergate ayudÃ³ a derrocar al presidente Richard Nixon.

Con "Lions for Lambs" de 2007, Redford regresÃ³ a la direcciÃ³n en una saga de un congresista (Tom Cruise), una periodista (Meryl Streep) y un acadÃ©mico (Redford) cuyas vidas se cruzan por la guerra contra el terrorismo en AfganistÃ¡n.

Su mayor triunfo cinematogrÃ¡fico llegÃ³ con su debut como director en "Ordinary People", que venciÃ³ al clÃ¡sico "Raging Bull" de Martin Scorsese en los Oscar. En la pelÃ­cula, Donald Sutherland y Mary Tyler Moore se presentan como los padres reprimidos de un joven problemÃ¡tico, interpretado por Timothy Hutton, en su debut en la pantalla grande. Redford fue elogiado por elegir a Moore en un papel inesperadamente serio y por su tratamiento equilibrado de los personajes, una cualidad que segÃºn Roger Ebert diferenciÃ³ "la pelÃ­cula de la sofisticada telenovela suburbana en la que fÃ¡cilmente podrÃ­a haberse convertido" .

Otros esfuerzos de direcciÃ³n de Redford incluyeron "The Horse Whisperer", "The Milagro Beanfield War" y "Quiz Show" de 1994, el Ãºltimo de los cuales tambiÃ©n obtuvo nominaciones al Oscar a la mejor pelÃ­cula y director. En 2002, Redford recibiÃ³ un Oscar honorario, con los organizadores de la academia citÃ¡ndolo como "actor, director, productor, creador de Sundance, inspiraciÃ³n para cineastas independientes e innovadores en todas partes".

"La idea del forajido siempre me ha resultado muy atractiva. Si miras algunas de las pelÃ­culas, generalmente tiene que ver con la sensibilidad del forajido, que creo que probablemente ha sido mi sensibilidad. Creo que simplemente nacÃ­ con ella", expresÃ³ Redford en 2018. "Desde que era solo un niÃ±o, siempre estaba tratando de liberarme de los lÃ­mites por los que estaba atrapado, y siempre querÃ­a salir".