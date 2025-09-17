Donald Trump
Así reaccionó Trump a la suspensión del programa de Jimmy Kimmel: “no tiene talento”El inquilino de la Casa Blanca animó a la cadena NBC a retirar también los programas de Jimmy Fallon y Seth Meyers
MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la decisión de la cadena ABC de suspender indefinidamente el programa del conductor Jimmy Kimmel tras sus comentarios sobre el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.
El mandatario expresó sus "felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer".
"Kimmel no tiene talento y tiene peores índices de audiencia que incluso (Stephen) Colbert, si es que eso es posible", afirmó en alusión al presentador de CBS cuyo programa fue cancelado en julio tras sus críticas a la empresa matriz de la cadena, Paramount, por resolver una demanda con Trump por 16 millones de dólares.
En el mismo mensaje, el inquilino de la Casa Blanca animó a la cadena NBC a retirar también los programas de Jimmy Fallon y Seth Meyers, que presentan otros dos prominentes 'late shows' y mostraron su descontento por la desaparición del segmento de Colbert.
“Buenas noticias para Estados Unidos: El programa de Jimmy Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, ha sido cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer. Kimmel no tiene ni un ápice de talento y tiene peores índices de audiencia que incluso Colbert, si cabe. Eso deja a Jimmy y Seth, dos completos perdedores, en Fake News NBC. Sus índices de audiencia también son pésimos. ¡Que lo hagan, NBC! Presidente DJT”