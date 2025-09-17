Así reaccionó Trump a la suspensión del programa de Jimmy Kimmel: “no tiene talento”

Donald Trump y la primera dama Melania Trump visitan la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, en Windsor, Inglaterra. Foto: Aaron Chown/Pool Photo vía AP

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la decisión de la cadena ABC de suspender indefinidamente el programa del conductor Jimmy Kimmel tras sus comentarios sobre el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

El mandatario expresó sus "felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer".

Noticias Relacionadas Suspenden programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre el activista Charlie Kirk

"Kimmel no tiene talento y tiene peores índices de audiencia que incluso (Stephen) Colbert, si es que eso es posible", afirmó en alusión al presentador de CBS cuyo programa fue cancelado en julio tras sus críticas a la empresa matriz de la cadena, Paramount, por resolver una demanda con Trump por 16 millones de dólares.

En el mismo mensaje, el inquilino de la Casa Blanca animó a la cadena NBC a retirar también los programas de Jimmy Fallon y Seth Meyers, que presentan otros dos prominentes 'late shows' y mostraron su descontento por la desaparición del segmento de Colbert.