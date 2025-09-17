“Desvelado”: Bobby Pulido se lanza como candidato demócrata al Congreso de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El cantante de música texana Bobby Pulido anunció este miércoles su candidatura como demócrata al Congreso de Estados Unidos por el Distrito 15 de Texas, un área de mayoría latina en el sur del estado.

En un mensaje compartido en redes sociales, Pulido, de 54 años, expresó su frustración por el abandono de las comunidades locales y su deseo de representarlas en Washington.

Este movimiento marca un giro inesperado en la carrera del artista, quien confirmó su retiro de la música en noviembre de 2024 tras tres décadas de éxitos.

Bobby Pulido, nacido en Edinburg, Texas, es una figura icónica en la música texana, género que fusiona ritmos mexicanos y estadounidenses. Hijo del legendario Roberto Pulido, Bobby alcanzó la fama en los años 90 con canciones como "Desvelado" y "Se Murió de Amor".

En 2022, su álbum “Para que baile mi pueblo” le valió un Grammy Latino, consolidándolo como uno de los referentes del género. Antes de su carrera musical, Pulido estudió ciencias políticas.

El Distrito 15, que incluye ciudades como McAllen y Edinburg, es un campo de batalla político clave. Actualmente representado por la republicana Mónica De La Cruz, el distrito ha virado hacia los republicanos en elecciones recientes, con un 18% de ventaja para Donald Trump en 2024.

Pulido, presentándose como un candidato moderado, busca atraer a votantes latinos e independientes con un mensaje centrado en la seguridad fronteriza sin dividir familias, la reducción de costos cotidianos y mejoras en la atención médica y la economía local, incluyendo el sector energético.

En su anuncio, Pulido enfatizó: "No soy un político de carrera; soy un nativo del sur de Texas cansado de ver cómo se deja de lado a nuestras comunidades". Su campaña ha generado expectación entre los demócratas, que desde inicios de 2025 lo cortejaron para competir por este escaño.

Una reciente encuesta muestra a De La Cruz con una ventaja de tres puntos, pero con un 21% de votantes indecisos, lo que sugiere una contienda reñida para las elecciones de medio término de 2026.