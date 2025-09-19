Shakira "conquista" México con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¡Doce conciertos en el Estadio GNP, no lo puedo creer!” Así se expresó Shakira en el último concierto en México de su gira mundial.

Y el público contesto con una ovación que retumbó mientras más de 60 mil voces se unían para vitorear a su artista favorita.

Después de ofrecer conciertos en varios recintos del país, Shakira regresó a la Ciudad de México para cerrar esta etapa de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

El espectáculo fue un recorrido a lo largo de sus diferentes momentos musicales. La cantante deleitó al público con algunas de sus primeras canciones, como “Pies Descalzos” y “Antología”, pero también con sus últimos éxitos como “Soltera” y por supuesto “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”.

Desde que comenzó el tour en febrero pasado, Shakira ha recaudado más de 250 millones de dólares en Estados Unidos; aproximadamente 30 millones de dólares en México; y cerca de 100 millones de dólares en otros países de América Latina, como su natal Colombia, Paraguay y Uruguay, entre otros.

“Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” no solo ha facturado impresionantes cantidades; los temas de Shakira inspiran a un público que integra varias generaciones, con un mensaje de empoderamiento femenino que busca reivindicar la soltería de las mujeres y demuestra que las lobas no tienen fecha de caducidad.

En concierto, la artista colombiana explicó que antes ser soltero y sin hijos después de los 40 años era bien visto para los hombres pero no para las mujeres “no estoy de acuerdo con eso”, enfatizó.

Shakira inició su concierto con una proyección de su imagen para después subir al escenario caminado por un pasillo entre el público.

Primero cantó las canciones de “La Fuerte” y “Girl Like Me” para después entonar “Las de la intuición” que causó gran furor entre el público. La mayoría de las personas acudieron al concierto con una peluca morada, cómo la que utiliza Shakira en el vídeo musical.

Entre canción y canción, Shakira expresó su agradecimiento con el público mexicano por su cálido recibimiento. “Ha sido un verdadero regalo que jamás olvidaré”, dijo Shakira.

“Quiero que el mundo sepa que México es mágico (…) y que no hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada mexicana”, expresó la cantante entre gritos del público.

A continuación, Shakira cantó los éxitos de “Inevitable”, “Te felicito” y “TQG” integrando en todos ellos bailes, juegos de luces y un dinamiso contagioso que tenía a las personas saltando al ritmo de la música.

Tras varios momentos encendidos, Shakira ofreció una emotiva interpretación de “Acrostico”, canción que dedicó a sus hijos tras su ruptura con el exfutbolista Gerard Pique.

Momentos después, la colombiana demostró al público que continúa moviendo la cadera como cuando saltó a la fama, e hizo gala de su talento cuando cantó las canciones de “Hips Don’t Lie” y “Ojos Así”.

Posteriormente llegó uno de los momentos más conmovedores del concierto, cuando Shakira cantó completas las canciones de “Antología” y “Día de Enero”. En ese instante, el Estadio GNP de llenó de una energía especial, mientras miles de garagantas de sumaron para cantar esos dos himnos al amor.

Durante su concierto, Shakira tuvo dos invitados mexicanos: por un lado, la cantante y actriz Dana Paola, que se unió a Shakira para cantar “Soltera” y por otro un grupo de marachis con los que cantó “Ciega, Sordomuda”.

Otra de las favoritas del público fue “Waka, waka” que Shakira cantó para el mundial del fútbol en 2010.

Después de algunas canciones más, Shakira proyectó en las enormes pantallas “Los diez mandamientos de las lobas” que incluyen recordatorios de amor propio y de ser fiel a tu verdad.

En la última parte de su concierto, Shakira emocionó a la audiencia con “Loba” una de sus canciones más icónicas. El concierto finalizó con “Bzrp music sessions Vol. 53”, que compuso para criticar la infidelidad de su ex esposo.

Claramente, Shakira ha demostrado que es una artista versátil y consolidada, con una sólida base de fans y que no tienen miedo de sobresalir. Motiva a otras mujeres a liberarse de sus ataduras, pero también ejemplifica las formas en que el empoderamiento femenino funciona como marketing y lo exitoso que resulta como producto, tanto para las artistas como para la industria musical.