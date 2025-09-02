Conciertos en septiembre: Rels B, Residente, Oasis, Kendrick Lamar, Alejandro Sanz y más

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mes de septiembre trae su propia agenda musical con figuras consagradas del rock, rap y pop, tanto nacionales como internacionales, entre ellos Rels B, Residente, Oasis, Kendrick Lamar, Zoé, Elliot Moss, Sister of Mercy, , Él Mató a un Policía Motorizado, Camilo Séptimo, Maldita Vecindad, entre muchos otros.

Este 3 de septiembre la agenda arranca con Rels B quien se presenta en el Palacio de los Deportes. El español de r&b, hip hop, dancehall y reguetón es la figura que abre la agenda de música del mes en el marco de su gira “A new star world” con fechas el 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de este mes en ese recinto.

En ese marco Imagine Dragons hará lo propio con su Loom World Tour en el Estadio GNP Seguros este 5 y 7 de septiembre; mientras que Residente tomará el zócalo capitalino en concierto gratuito este 6 de septiembre.

La próxima semana, el 9 y 11 de septiembre, Natalia Lafourcade, quien recientemente anunció que se convertirá en mamá, tendrá presentaciones en el Auditorio Nacional. El mismo día 11 también hará lo propio Black Keys en el Pepsi Center, y Los Concorde en el Teatro Metropolitan.

Una fecha, cuatro conciertos

El viernes 12 de septiembre habrán cuatro conciertos en distintos puntos de la ciudad: Oasis, Duki, Alejandro Sánz y Triathalon.

Una de las bandas más esperadas en todo el año –aunque también con mayores detractores por las personalidades de los hermanos Gallagher, quienes finalmente ‘limaron’ sus asperezas para el tour mundial– es Oasis, que tocará el 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros. En misma fecha, pero enfrente, en el vecino Palacio de los Deportes el rapero argentino Duki tendrá concierto.

Mientras que Sanz se presentará el mismo viernes en el Auditorio Nacional, en donde realizará la primera de cuatro fechas (incluyendo 13, 17 y 19 de septiembre). Y Triathalon hará de las suyas en el Foro Indie Rocks en ese día 12.

El 13 y 14 tocará turno a Tito Double P, quien tendrá espectáculo en el Palacio de los Deportes como parte de su “¡Ay mamá! Tour”.

Sumado a lo anterior la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un show el 15 de septiembre de la Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, El Legado de Grandeza y Alejandra Ávalos, todo ello a partir de las 20 horas.

La banda Air tendrá fecha en el Auditorio Nacional el 16 de septiembre, y el jueves 18 la última fecha de Shakira con su “Las mujeres ya no lloran world tour” (en su tercer momento del año) en el Estadio GNP Seguros.

Daniela Spalla y Esteman compartirán fecha el 18 de septiembre pero en el Velódromo Olímpico, concierto que sumado al show de Shakira seguramente conllevará caos en la zona. En ese mismo día Pachyman tendrá show en el Foro Indie Rocks.

El 20 de septiembre tocará turno a La Maldita Vecindad en el Velódromo Olímpico, día en el que también Charles Ans tocará en el Palacio de los Deportes; un día después Elliot Moss estará en el Foro Indie Rocks; y el 23 de septiembre Kendrick Lamar, uno de los raperos más famosos del momento, tomará el Estadio GNP Seguros; esa misma fecha también hará lo propio Sister of Mercy en la Carpa Velódromo.

Otros cuatros show en un día…

Para redondear el mes, el 24 y 25 de septiembre la banda sueca Ghost tendrá shows en el Palacio de los Deportes, y el sábado 27 de septiembre será –de nuevo– de movilización en la ciudad.

En esa fecha se presentará Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes, Él Mató a un Policía Motorizado en el Pepsi Center; Snarky Puppy en el Auditorio Nacional, y la banda Zoé en el Estadio GNP Seguros en la primera de cuatro fechas en ese recinto (27 y 28 de septiembre más 1 y 2 de octubre).

Un mes patrio que encarará conciertos y calentará motores para octubre en donde se esperan fechas de Cazzu, Alejandro Fernández, Rod Stewart y Natalia Lafourcade.