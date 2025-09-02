¿Dwayne Johnson, candidato al Oscar? “The Smashing Machine” genera expectación en Venecia

Dwayne Johnson posa para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película 'The Smashing Machine' durante la 82ª edición del Festival de Cine de Venecia. Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP

VENECIA, Italia (AP) — Dwayne Johnson toma un giro serio como el luchador de la UFC Mark Kerr en "The Smashing Machine", que tiene su estreno mundial el lunes en el Festival de Cine de Venecia.

"Durante mucho tiempo he querido esto", afirmó The Rock (La Roca) antes del estreno. "La parte de la transformación era algo que realmente tenía muchas ganas de hacer. He tenido la suerte de tener la carrera que he tenido y hacer las películas que he hecho, pero había una voz dentro de mí, esa pequeña voz, que decía: ¿y si puedo hacer más?"

El actor, conocido principalmente por películas de acción de gran presupuesto y comedias, ya ha comenzado a crear expectativas para un posible Oscar por su transformación en la película de Benny Safdie. Venecia ha servido como plataforma para ganadores recientes del Oscar al mejor actor, desde Brendan Fraser en "The Whale" ("La ballena") hasta Adrien Brody en "The Brutalist" ("El brutalista"). Al igual que ambas películas, "The Smashing Machine" será estrenada por A24.

"La taquilla en nuestro negocio es muy ruidosa", comentó Johnson. "Y puede empujarte a una categoría y a un rincón: Este es tu camino, esto es lo que haces, esto es lo que la gente quiere que seas y esto es lo que Hollywood quiere que seas. Y lo entendí e hice esas películas, y me gustaron y fueron divertidas. Y algunas fueron realmente buenas y tuvieron éxito y otras no tanto."

Pero sentía que tenía más para dar, no para demostrar algo a Hollywood, sino a sí mismo. El impulso para asumir un nuevo desafío vino en parte de su coprotagonista y amiga Emily Blunt, con quien había trabajado previamente en "Jungle Cruise", y quien lo animó a aprovechar todo lo que había vivido en la vida y ponerlo en su trabajo.

"Cuando te han encasillado en algo, es difícil saber, espera, ¿puedo hacer eso?", expresó. "A veces se necesita que personas que conoces y amas, como Emily y Benny, te digan que puedes."

Johnson estuvo acompañado en Venecia no solo por Safdie y Blunt, sino también por el hombre al que interpreta en la película. Kerr es un campeón del torneo de peso pesado de la UFC y luchador de MMA, se retiró en 2009. Conocido como "The Smashing Machine", Kerr también luchó contra la adicción a los analgésicos y opioides, sufrió dos sobredosis.

Antes de que Johnson fuera conocido como la estrella de franquicias como "Jumanji" y la serie "Fast & Furious" ("Rápido y furioso"), así como productor y empresario, se hizo de un nombre en la lucha libre. Luchador de tercera generación, ganó ocho campeonatos de la WWE.

"Me encantaba la lucha libre y me lo pasé muy bien, pero es muy exagerada", dijo Johnson.

Recordó haber conocido a Kerr a finales de los años 90 y comentó cuánto lo admiraba. Esta película, dijo, se siente como un momento de cierre completo.

"The Smashing Machine" se desarrolla entre los años 1997 y 2000, un tiempo tumultuoso tanto en la vida profesional como personal de Kerr. Su relación con su entonces novia Dawn Staples fue particularmente volátil.

Blunt también llegó a conocer y pasar tiempo con su contraparte. Dijo que estaba emocionada de mostrar el "sistema meteorológico completo" de una relación.

"He sido parte de muchas relaciones que están esencialmente más curadas para una película, una relación cinematográfica", comentó Blunt. "Esto se sintió como el espectro completo de cómo realmente se ve una relación. Porque los humanos cambian a cada momento. Creo que pudimos mostrar eso."

Dijo que fue extraordinario y un poco "espeluznante" ver a Johnson desaparecer completamente en este papel. Las prótesis fueron diseñadas por el maestro maquillador Kazu Hiro, quien ayudó a Bradley Cooper a convertirse en Leonard Bernstein y a Gary Oldman en Winston Churchill.

El director artístico de Venecia, Alberto Barbera, dijo la semana pasada que no le sorprendería ver a Johnson, a quien llamó "absolutamente asombroso" en la película, y a Blunt, quien interpreta a la esposa de Kerr, entre los nominados al Oscar el próximo año.

"He tenido miedo de ir profundo e intenso y crudo hasta ahora, hasta que he tenido esta oportunidad", manifestó Johnson.

Tanto Johnson como Safdie dijeron que Kerr había cambiado sus vidas.

"Es algo tan hermoso mostrarlo y aprender de sus experiencias", expresó Safdie.

Safdie es un actor, recientemente apareció en "Oppenheimer" y "Happy Gilmore 2", y también un cineasta que, junto con su hermano Josh, codirigió "Uncut Gems".

En su declaración para "The Smashing Machine", Safdie calificó su título como, "una onomatopeya perfecta para algo visual, que evoca imágenes de dominación y destrucción con facilidad."

Compite en Venecia entre títulos como "Frankenstein", "Bugonia", "The Voice of Hind Rajab", "La Grazia" y "No Other Choice" que buscan llevarse los premios de actuación y dirección. Los ganadores se anunciarán el 6 de septiembre.

"The Smashing Machine" se estrenará en Estados Unidos y Canadá el 3 de octubre.