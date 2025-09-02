Graham Greene, actor conocido por “Danza con lobos”, muere a los 73 años

Graham Greene asiste a una proyección de "Antlers" en el Regal Essex Crossing el lunes 25 de octubre de 2021 en Nueva York. . Foto: Foto de Charles Sykes/Invision/AP, Archivo

NUEVA YORK (AP).- Graham Greene, un actor indígena pionero cuya larga y exitosa carrera, tanto en la pantalla grande como en la chica, incluyó una nominación al Oscar por su interpretación de Kicking Bird en “Bailando con Lobos”, falleció. Tenía 73 años.

Greene falleció el lunes en Stratford, Ontario, tras una larga lucha contra una enfermedad no especificada. Variety fue el primero en informar la noticia el lunes por la noche. Un representante de Greene no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Associated Press.

Nacido en junio de 1952 en Ohsweken, Ontario, en la Reserva de las Seis Naciones de Canadá, Greene trabajó como dibujante, trabajador siderúrgico, soldador y carpintero antes de convertirse en actor en la década de 1970, comenzando con la serie dramática canadiense de 1979 "The Great Detective" y la película de 1983 "Running Brave".

Es conocido por su emblemático papel como Kicking Bird en la película de 1990 "Bailando con Lobos". La nominación de Greene al Óscar en 1991 fue una de las 12 que recibió la película. Ganó siete, incluyendo los premios principales a mejor película y mejor director para Kevin Costner. Greene también interpretó a Arlen Bitterbuck en la película de 1999 "La Milla Verde", dirigida por Tom Hanks.

Greene tuvo una carrera legendaria, apareciendo también en "Maverick" de 1994, "Die Hard 3: La venganza" de 1995, "La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 2" de 2012 y "Wind River" de 2017. También actuó en muchos programas de televisión aclamados por la crítica, incluidos "Reservation Dogs", "1883", "The Last of Us" y "Tulsa King".

En el año 2000, "Listen to the Storyteller" de Greene ganó un Grammy al mejor álbum de palabra hablada para niños. También protagonizó el papel del anciano jefe Rains Fall en el popularísimo videojuego de 2018 "Red Dead Redemption 2".

También fue nominado a un premio Independent Spirit por la película de 2002 “Skins”, que documentó la vida en la reserva Lakota Sioux.

Greene rompió barreras para los actores nativos, demostrando a través de su talento singular que las historias indígenas deberían y tienen que ser contadas por ellos.

Los homenajes llegaron en masa el lunes por la noche. "Graham Greene fue uno de los mejores de la historia. Vivió en la pantalla de una manera absolutamente inigualable. Hizo que todo lo que protagonizó fuera mejor. Más divertido. Más profundo. Memorable", escribió Lily Gladstone, estrella de "Killers of the Flower Moon" , en Instagram. "Es difícil encontrar palabras adecuadas para expresar lo que significó su trabajo, pero su impacto es incomparable y expansivo. Ojalá lo hubiera conocido. Probablemente le habría dado las gracias".

D'Pharaoh Woon-A-Tai, quien interpretó al adolescente indígena Bear Smallhill en "Reservation Dogs", también expresó su agradecimiento. La comedia dramática de FX destrozó las caricaturas y los estereotipos de los nativos americanos, quienes, desde los inicios del cine y la televisión, a menudo han interpretado papeles secundarios o han sido retratados como asesinos sedientos de sangre que obstaculizan la expansión blanca hacia el oeste.

“Nos demostraste que se puede lograr y cómo dejar huella. Fuiste pionero para cualquier joven actor nativo que solo sueña”, publicó Woon-A-Tai en Instagram. “Gracias por ver algo en mí y compartir tu conocimiento a lo largo de nuestra amistad. Me enseñaste todo lo que sé sobre esta industria y más. Nunca podría recompensarte. Estoy agradecido por haber trabajado contigo, haberte conocido y poder llamarte tío”.

A Greene le sobreviven su esposa, Hilary Blackmore, y su hija Lilly Lazare-Greene.