Tom Holland sufre conmoción cerebral en el set de Spider-Man

Tom Holland en el set de “Spider-Man: Brand New Day” . Foto: @SpiderManMovie

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor Tom Holland sufrió una conmoción cerebral leve en el set de la película “Spider-Man: Un Nuevo Día”, informó este domingo el sitio web de la revista Variety.

Holland se tomará un descanso del rodaje como medida de precaución y regresará al set en unos días, informó la publicación estadunidense.

Sony y Marvel Studios, productores de la nueva película de superhéroes, se reunirán este lunes para elaborar un plan de futuro, añadió la nota.

De acuerdo con Variety, madie más resultó herido durante el incidente ocurrido el viernes.

“Spider-Man: Brand New Day” comenzó su producción en Glasgow a principios de agosto y su estreno en cines está previsto para el 31 de julio del próximo año.