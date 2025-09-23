El 32º Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano abarcará todo el estado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El “Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano” se realizará del 3 al 12 de octubre, tendrá más de 300 actividades gratuitas, y –por primera vez– abarcará los 43 municipios de Tamaulipas.

El festival del noreste del país por excelencia llega a su 32 edición en la búsqueda del fortalecimiento de cultura y arte de la entidad, con invitados como Malasia, Cuba, Francia y una amplia programación que incluye danza, artes visuales, música y teatro.

En conferencia de prensa en el Pabellón Escénico de Chapultepec se dieron cita Héctor Romero, titular del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA); Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social en Tamaulipas; y Haydeé Boeto, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), quienes dieron los pormenores de las actividades de este año en un acto que incluyó música en vivo y danza de la región.

Entre lo mostrado destaca la inauguración en la ciudad de Tampico a cargo del ensamble “Polvo Enamorado”, también el acto de la agrupación Hands Percussion (Malasia); de la soprano María Katzarava, la actriz mexicana Bianca Marroquín (figura de Broadway), Polvo Enamorado, la compañía de danza Orinoco, la Compañía Nacional de Teatro (con la puesta “Los empeños de una casa”) y el Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac) en colaboración con artistas tamaulipecos en la obra “Se nos quedaron ellos”.

En ese marco habrá participación de 66 agrupaciones tamaulipecas, mismas que compartirán escenarios con 26 propuestas nacionales y 9 proyectos internacionales. También habrá homenajes a tamaulipecos insignes como Rodrigo 'Rockdrigo' González (en el 40 aniversario de su deceso, acaecido en el sismo de 1985 en esta ciudad), Roberto Cantoral, Jaime López, Cuco Sánchez y Rigo Tovar.

El festival tendrá una inversión de 43 millones de pesos, y sobre esto Héctor Romero dijo a Proceso que se trata de un presupuesto acorde a toda la programación que por primera vez abarcará a los 43 municipios del estado, además de ser un encuentro referente para la zona norte del país, pues al ser vecino de San Luis Potosí, Veracruz y la frontera con Texas, (EU), es un encuentro que congrega a mexicanos y estadunidenses.

"El arte y la cultura borra fronteras y el festival es una muestra de ello, tenemos potosinos, neoleoneses y veracruzanos asiduos, también personas de Texas, de ciudades como Brownsville, Laredo, McCallen que se acercan.

“Si bien el porcentaje de texanos que asisten es pequeño, está siempre esa posibilidad, vienen familias enteras que aprovechan para visitar a sus paisanos y que mejor recibimiento que un festival que este año crece”.

El encuentro tuvo en 2023 una asistencia de poco más de 144 mil personas y estuvo presente en 33 municipios, de ahí que este año al sumar 10 municipios más esperan atraer a un mayor número de visitas acompañada de una derrama económica.

Respecto a la cercanía con fechas del Festival Internacional Cervantino, y la intención de crecer como ese encuentro artístico comentó:

"Hace muchos años, y en otras administraciones, se buscaba competir en infraestructura y programación dejando un presupuesto muy reducido para las actividades en el estado.

“En esta administración entendemos que primeramente nos debemos a los tamaulipecos y no buscamos competir con nadie, nuestra programación es sólida y estamos siempre abiertos a recibir a todos, por supuesto que nos interesa crecer, y la prueba es que estamos aquí en Chapultepec para recordar que este festival los espera, y que tenemos actividades en todas las disciplinas y gustos, ojalá se den un momento para acompañarnos y ver todo lo que puede ofrecer este año”.

La programación completa del “Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano” se puede ver en: https://www.festival-internacional-csm.com/