Festival de Tango tendrá campeonato internacional y homenaje a Carlos Gardel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su 13 edición el Festival de Tango se convierte en ‘Festival y Campeonato Internacional de Tango México’ 2025.

El encuentro que inicia la noche del martes en el Teatro Esperanza Iris tendrá cinco días de duración y una serie de actividades diversas.

El festival, a realizarse del 23 al 27 de este mes, está dedicado a Carlos Gardel, considerado una de las máximas figuras del género y el primer cantante en adoptar el tango como una forma de canción popular.

Bajo la dirección de María Inés Montilla, reconocida artista y promotora cultural –con énfasis en el tango y la milonga–, el encuentro tendrá música, milonga, campeonato, clases, e inauguración de una exposición y un mural.

Inicia este martes a las 18 horas en el Esperanza Iris con las interpretaciones musicales de Fabián Maglio Trío y Olguín-Berraute Quinteto.

El miércoles a las 14 horas habrá una inauguración del mural “Carlos Gardel” realizado por el muralista Agustín Juárez, con participación de Fabián Maglio Trío, esto en el Mercado Argentina, en la colonia Argentina Antigua en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Más tarde a las 20 horas una “Milonga Malena” con exhibición de bailarines y dj invitado, esto en el Foro Lo de Inés, situado en Hamburgo 313 en la colonia Juárez.

El jueves a las 17 horas una clase de tango para niños a cargo de María Inés Montilla; y a las 19 horas la obra ‘La dama del puerto’ a cargo de los bailarines Diego

Pagaza, Javier Torres, Ana Belén Ortíz, bajo la dirección de Valeria Vega. Ambas actividades en La Nana situado en el Segundo Callejón San Juan de Dios #25, en el la colonia Guerrero.

El viernes 26 tocará turno a la clasificatoria y semi-final del Campeonato Internacional de Tango a las 15 horas, luego a las 19:30 horas música a cargo del Ensable Ehya Disonante, a las 19:45 horas la proyección del cortometraje dedicar a Carlos Gardel “Como un signo”, dirigido por Gabo Feller. Y a las 20 horas la “Milonga La Nana de Fiesta” con el DJ Daniel Guzmán. Todas las actividades de este día en el foro La Nana.

Y, el sábado a las 18 horas la Gran Final del Campeonato Internacional de Tango en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con parejas participantes, la presencia musical de Fabián Maglio Trío, La Parranga, Olguín- Berraute Quinteto, Mariana Quinteros, y un artista sorpresa.

Tras el campeonato, a las 20:50 horas en la Academia de Tango se inaugurará una exposición fotográfica de Carlos Gardel con imágenes poco conocidas del artista. Y luego a las 21 horas una “Milonga de Gala” con música de Sin Retorno Tango, Adrián Veredice & Alejandra Hobert en el Salón Los Ángeles.