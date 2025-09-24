Cultura UNAM cancela conciertos en Las Islas por luto a víctimas en CCH Sur

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego del asesinato de Jesús Israel Hernández a manos de otro alumno dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Coordinación de Difusión Cultural canceló el ciclo “Música Contra el Olvido”, que se efectuaría este 27 y 28 de septiembre en “Las Islas”.

En un comunicado catalogado como “urgente”, la coordinación informó que el encuentro que inauguraría el festival Cultura UNAM se anula.

“Cultura UNAM lamenta los terribles sucesos que tuvieron lugar el lunes pasado en el plantel sur del Colegio de Ciencias y Humanidades, se une al luto de las víctimas y de la comunidad universitaria, y continúa trabajando para reducir las violencias y a favor de una cultura de paz”, indicó el comunicado.

Como Proceso informó previamente, el ciclo “Música Contra el Olvido” es una de las tres grandes apuestas del Festival Cultura UNAM 2025 que se inauguraría oficialmente este sábado y domingo con música para jóvenes.

Ese festival incluye en su programación –hasta el 11 de octubre– más de 80 actividades en disciplinas como música (que incluyen el regreso del tenor Ramón Vargas a la Sala Nezahualcóyotl), danza, teatro, cine y conversatorios.

El programa musical de este fin de semana se consideraba una “celebración de experiencias” mediante exponentes de electrónica, trap, el rap, el rock, el son y ritmos latinoamericanos contemporáneos que se habían programado con horarios entre 11 am y 9 pm.

El sábado estarían figuras como Emjay, Luisa Almaguer, Kevis y Maykyy, Mike Díaz, Rayben, Erich, Los Eclipses, y los ganadores de los concursos ‘Guerras de Bandas’ 2024 y 2025. Y el domingo se esperaba a Djiby Diabate, Rita Donte, Victoria Sur, Basasa, Cantores del Son y Que Siempre Sí.

La cancelación de este ciclo de música se da luego de que el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, emitiera un mensaje el martes 23 de septiembre, tras conocerse que un alumno del CCH Sur asesinó a uno de sus compañeros dentro de ese plantel, además de haber herido a un trabajador.

Lomelí Vanegas afirmó que el incidente “no tiene precedentes” y se solidarizó con la familia de la víctima.

“La pérdida de una vida y la manera en que sucedieron los hechos no tiene precedentes y así hay que asumirlo. Me solidarizo con la familia del estudiante asesinado, con toda la comunidad del CCH Sur y la universitaria en su conjunto, porque esto nos duele a todas y a todos”, dijo.

Esta tarde, Guadalupe Barrena Nájera, defensora de los Derechos Universitarios de la UNAM, reafirmó el luto en la máxima casa de estudios, durante la inauguración del V Encuentro de la Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias, en donde la especialista advirtió que hechos como ese deben ser una llamada de atención para que las instituciones refuercen su papel como espacios de diálogo y paz.