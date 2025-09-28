Guillermo del Toro subastó parte de su colección de terror Bleak House

(AP).- Una parte de la preciada colección de recuerdos de terror del cineasta Guillermo del Toro fue subastada el viernes; el artículo más caro se vendió por 325 mil dólares.

Del Toro, uno de los cineastas más respetados de la industria y un veterano aficionado al terror, subastó más de 100 de los 5 mil artículos de su colección. Las otras dos partes de la serie de subastas, en colaboración con Heritage Auctions en Dallas, se lanzarán el próximo año.

Los objetos formaban parte de Bleak House (Casa Desolada) de Del Toro: dos propiedades y media en Santa Mónica que albergan miles de criaturas macabras, dibujos y pinturas icónicas de cómics, libros y utilería cinematográfica. El cineasta comentó que se sintió obligado a desprenderse de parte de su extensa colección tras su roce con los incendios forestales de Los Ángeles este año.

“Este duele. El próximo, voy a sangrar”, dijo del Toro, de 60 años, sobre la serie de subastas. “Si amas a alguien, tienes una planificación patrimonial, ¿sabes?, y esta soy yo, la planificación patrimonial de una familia que me ha acompañado desde niño”.

El artículo mejor vendido del viernes fue una pintura de HR Giger, parte del diseño conceptual creado para un guion inédito titulado "El Turista". Fue un récord de subasta para cualquier obra de arte del artista suizo, conocido por crear la criatura del clásico de terror y ciencia ficción "Alien". El precio de 325 mil dólares incluye la "prima del comprador" que se aplica a todos los artículos subastados para la casa que lo venda.

“Me siento como un buen guardián, sabiendo plenamente que estos y futuros artefactos han encontrado manos amorosas”, escribió del Toro después de la subasta.

Del Toro, nacido en México, subastó cientos de artículos que iban desde obras de luminarias del cómic como Jack Kirby y Richard Corben hasta artículos exclusivos de sus propios clásicos como "Cronos" y "Hellboy".

Los artículos que no se vendan durante la subasta en vivo del viernes permanecerán disponibles para ofertas en línea hasta el 6 de octubre.

Otros artículos que generaron grandes ingresos fueron la obra de arte original de Bernie Wrightson para la versión ilustrada de 1983 de "Frankenstein" de Mary Shelley, que se vendió por 250 mil dólares dólares. La portada original de Wrightson para el álbum "Dead Ringer" de la superestrella del rock Meat Loaf se vendió por 187 mil 500 dólares.

Algunos bocetos conceptuales y objetos de utilería de Del Toro para sus propias películas también se vendieron por decenas de miles de dólares. La icónica gabardina que lució el actor Ron Perlman en las películas de "Hellboy" del cineasta se vendió por 50 mil dólares. Dos trajes de conducción usados ??en pantalla en "Pacific Rim" se vendieron por 75 mil dólares cada uno.

Algunas de las piezas favoritas de del Toro, incluida la “Big Baby”, la escopeta de seis balas característica de “Hellboy”, no se vendieron en la subasta en vivo, pero están disponibles para ofertar en línea.