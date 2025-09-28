Zoé triunfa ante 60 mil fans en el Estadio GNP; revive “MemoRex”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El arranque de la serie de cinco conciertos de Zoé en el Estadio GNP no estuvo exento de dramatismo: la lluvia se hizo presente desde la tarde y no cesó hasta minutos antes de que la banda saliera al escenario.

“Gracias Tláloc, dejó de llover... está un poco mojado todo, pero no importa”, comentó León Larregui en una de sus primeras intervenciones, cuando el agua finalmente había dado tregua.

Lo anterior luego de que el aguacero obligó a retrasar el inicio del concierto casi una hora. Desde las 19:30 la tormenta regresó con fuerza, y aunque se temió por la cancelación, más de 60 mil asistentes se mantuvieron en sus lugares, cubiertos con impermeables y suéteres empapados. Fue hasta las 21:47 que las luces se apagaron para dar paso a la entrada de la banda.

Fans entusiasmados

La primera de cinco fechas, este sábado (restan 28 de septiembre, 1 y 3 de octubre, más 13 de noviembre) comenzó con un guiño a la nostalgia: en la pantalla principal apareció la portada de Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea —álbum que cumple dos décadas—, para después encender al público con “MemoRex”, “Vinyl” y “Vía Láctea”, tema que convirtió al recinto en un mar de luces de celulares.

Estamos muy conmovidos por tanto cariño, muchísimas gracias”, expresó Larregui, quien compartió el escenario con Sergio Acosta (guitarras), Jesús Báez (teclados), Ángel Mosqueda (bajo) y Rodrigo Guardiola (batería).

El montaje incluyó una estructura visual de gran escala: una pantalla que cubría el escenario completo y se extendía hacia los costados, similar a la usada en festivales como?Coachella y Pa’l Norte, posiblemente una de las más grandes instaladas para un artista en el Estadio GNP.

El repertorio combinó clásicos con estrenos: “No me destruyas”, “Nunca”, “Labios rotos”, “Azul” y “Corazón atómico”, junto con “Rexsexex”, su más reciente sencillo. Uno de los momentos más comentados ocurrió durante “Paz”, cuando la agrupación proyectó la bandera palestina en la pantalla gigante en un llamado por la libertad, mientras la audiencia registraba la escena con miles de celulares encendidos, justo en la canción que invita a desconectarse del ruido digital.

Foto: @zoetheban

Entre los recursos visuales también se proyectaron videos antiguos de la banda, que despertaron risas y ovaciones. “Les gustó nuestro videíto. Ahí estábamos más chavitos”, bromeó Larregui.

El recorrido musical incluyó “Paula”, “Veneno”, “Fin de semana” y “Últimos días”, para luego dar paso a infaltables como “Arrullo de estrellas”, “Miel” y “Hielo”.

En el encore, Denise Gutiérrez de Hello Seahorse! acompañó a Zoé en “Luna”, seguida por “Soñé” —la más coreada de la noche— y “Dead”, con las que cerraron poco después de la medianoche.

“Muchas gracias, nosotros somos Zoé”, dijo Larregui al despedirse a las 00:05, tras un repertorio de 27 canciones que selló la primera de sus cinco presentaciones en el foro capitalino.