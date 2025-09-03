Frankenstein: Quién es quién en la nueva película de Guillermo del Toro para Netflix

Oscar Isaac es Victor Frankenstein en la película de Guillermo del Toro.. Foto: IG @frankensteingdt

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Guillermo del Toro escribe y dirige Frankenstein, su esperado homenaje al clásico de Mary Shelley. El proyecto se produce para Netflix bajo sus compañías Double Dare You, Demilo Films y Bluegrass 7, con un presupuesto estimado en 120 millones de dólares, música compuesta por Alexandre Desplat, fotografía a cargo de Dan Laustsen y edición de Evan Schiff.

TE PUEDE INTERESAR: Guillermo del Toro se fue de México porque secuestraron a su padre en Guadalajara

Reparto principal y personajes de Frankenstein

Oscar Isaac encarna a Victor Frankenstein , el científico que desencadena un experimento monstruoso.

, el científico que desencadena un experimento monstruoso. Jacob Elordi interpreta a la Criatura , reemplazando a Andrew Garfield, quien tuvo que abandonar el papel por conflictos de horarios.

, reemplazando a Andrew Garfield, quien tuvo que abandonar el papel por conflictos de horarios. Mia Goth interpreta a Elizabeth Lavenza , prometida de Victor.

, prometida de Victor. Christoph Waltz da vida al doctor Pretorius, un personaje clave en la trama. El actor guatemalteco-estadounidense Oscar Isaac interpreta a Victor Frankenstein.

Foto: IG @frankensteingdt

Reparto secundario

Felix Kammerer es William Frankenstein , el hermano menor de Victor.

, el hermano menor de Victor. Lars Mikkelsen aparece como el Capitán Anderson.

Anderson. David Bradley representa al hombre ciego , y Christian Convery actúa como Victor de joven.

, y Charles Dance da vida al padre estricto de Victor , Leopold Frankenstein.

, Leopold Frankenstein. Ralph Ineson interpreta al profesor Krempe y Burn Gorman a Fritz, papel pivotal en el núcleo familiar. El australiano Jacob Elordi da vida a la Criatura en la adaptación cinematográfica de Frankenstein.

Foto: IG @frankensteingdt

Producción y locaciones destacadas

El rodaje principal se realizó entre febrero y septiembre de 2024 en Toronto, con escenas adicionales filmadas en la Royal Mile en Edimburgo y la casa histórica Burghley House en Lincolnshire.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

Del Toro describe su versión como una historia cargada de emoción y lírica, más que un filme de horror convencional.

La actriz británica Mia Goth interpreta a Elizabeth Lavenza, prometida de Victor Frankenstein.

Foto: IG @frankensteingdt

Estreno y recepción inicial

La película se estrenó mundialmente en el Festival de Venecia en agosto de 2025, donde recibió una ovación de pie de 13 minutos. Se programan estrenos limitados en cines para el 17 de octubre de 2025, seguidos del lanzamiento global en Netflix el 7 de noviembre del mismo año.

Netflix publicó imágenes de Elordi como la Criatura: su apariencia es perturbadora y distintiva, con piel verdosa, costuras visibles, sin cejas y envuelto en abrigo oscuro. Este planteamiento visual marca una clara desviación de otras interpretaciones del personaje.