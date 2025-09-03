Lady Gaga estrena video grabado en Xochimilco y dirigido por Tim Burton

Video de Lady Gaga grabado en la isla de las Muñecas de Xochimilco. Foto: Lady Gaga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lady Gaga lanzó este miércoles 3 de septiembre el videoclip de la canción “The Dead Dance”, dirigido por Tim Burton y grabado en la Isla de las Muñecas de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México.

El tema musical forma parte de la segunda temporada de “Merlina”, la serie de Netflix protagonizada por Jenna Ortega y también dirigida por Tim Burton.

Los últimos cuatro capítulos de esta segunda entrega se estrenarán el mismo miércoles, donde Lady Gaga interpretará a Rosaline Rotwood, una legendaria profesora de la Academia Nevermore.

Sobre la Isla de las Muñecas

El escenario del nuevo video de Lady Gaga es un lugar escondido entre los embarcaderos de Xochimilco, que destaca por las más de mil muñecas rotas y deterioradas, colgadas en su interior.

El sitio es uno de los más emblemáticos de la capital, que ha generado diversas leyendas urbanas a partir de la segunda mitad del siglo XX.

La más famosa de ellas, es la de una chica que se ahogó enredada entre los lirios en el año 1950. Su cuerpo fue encontrado a las orillas de las chinampas de un hombre conocido como Don Julián Santana, quien intentó salvarle la vida desesperadamente, aunque la niña falleció.

Desde entonces, el espíritu de la pequeña quedó atrapado en el lugar, lo que atemorizaba a Don Julián, quien, para ahuyentarla, comenzó a colocar en su chinampa muñecas que recogía de la basura y de los canales de Cuemanco.

Aunque al inicio lo hizo para protegerse de los espíritus malignos, con el paso del tiempo, el hombre aseguró que las muñecas estaban poseídas y que fenómenos extraños ocurrían en el lugar.

Actualmente, la Isla de las Muñecas se ha convertido en un sitio de gran afluencia turística y en un punto de encuentro para los amantes de lo paranormal.

En redes sociales, varios usuarios expresaron su orgullo por la zona que eligió Lady Gaga para grabar el video, mientras otros criticaron la melodía, las tomas y el vestuario, a comparación de otros clips de la artista: