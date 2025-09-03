"Reina de la ketamina", acusada de vender dosis fatal a Matthew Perry, se declarará culpable

ARCHIVO - El actor Matthew Perry llega a los 64º Premios Primetime Emmy en Los Ángeles el 23 de septiembre de 2012. Foto: Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo

LOS ÁNGELES (AP) — Una mujer apodada como la "Reina de la Ketamina" se declaró culpable, este miércoles, de venderle a Matthew Perry la droga que mató al astro de “Friends”.

Jasveen Sangha se declaró culpable de cinco cargos federales, incluyendo proporcionar la ketamina que llevó a la muerte de Perry. Su juicio estaba programado para comenzar más tarde este mes. Sangha es la quinta y última acusada en el caso de sobredosis de Perry en admitir su culpabilidad.

Los fiscales habían presentado a Sangha, una ciudadana de 42 años de Estados Unidos y el Reino Unido, como una traficante de drogas prolífica conocida por sus clientes como la “Reina de la Ketamina”, utilizando el término a menudo en comunicados de prensa y documentos judiciales.

Cumpliendo con un acuerdo que firmó el 18 de agosto, Sangha se declaró culpable de un cargo de mantener un local relacionado con drogas, tres cargos de distribución de ketamina y un cargo de distribución de ketamina que resultó en muerte.

Los fiscales acordaron retirar otros tres cargos relacionados con la distribución de ketamina y un cargo de distribución de metanfetamina que no estaba relacionado con el caso de Perry.

El acuerdo final de culpabilidad se produjo un año después de que los fiscales federales anunciaran que cinco personas habían sido acusadas por la muerte de Perry el 28 de octubre de 2023, tras una amplia investigación.

Un juez programará la sentencia para Sangha. Podría enfrentar hasta 65 años de prisión. El juez no está obligado a seguir los términos del acuerdo de culpabilidad, pero los fiscales dijeron en el documento que pedirán menos del máximo. Ninguno de los coacusados ha sido sentenciado aún.

Sangha y el Dr. Salvador Plasencia, quien se declaró culpable en julio, habían sido los principales objetivos de la investigación. Otros tres acusados —el Dr. Mark Chavez, Kenneth Iwamasa y Erik Fleming— se declararon culpables a cambio de su cooperación, que incluyó declaraciones que implicaban a Sangha y Plasencia.

Iwamasa, su asistente, encontró a Perry muerto en su casa de Los Ángeles. El médico forense determinó que la ketamina, típicamente utilizada como anestésico quirúrgico, fue la causa principal de la muerte.

Sangha mostraba un estilo de vida lujoso en Instagram, con fotos de ella misma con personas ricas y famosas en ciudades de todo el mundo. Los fiscales dijeron que en privado se presentaba como una traficante que vendía al mismo tipo de clientes de clase alta.

Perry había estado usando ketamina a través de su médico regular como un tratamiento legal, pero poco ortodoxo, para la depresión, que cada vez se ha vuelto más común. Perry, de 54 años, buscaba más ketamina de la que su médico le proporcionaba, y su búsqueda lo llevó a Sangha a través de su amigo Fleming unas dos semanas antes de su muerte, dijeron los fiscales.

Fleming envió un mensaje al asistente de Perry diciendo que su ketamina era “increíble” y que solo trataba “con gente de alto nivel y celebridades”.

Perry compró grandes cantidades de ketamina a Sangha, incluyendo 25 viales por 6 mil dólares en efectivo, cuatro días antes de su muerte, dijeron los fiscales.

El día de la muerte de Perry, Sangha le dijo a Fleming que debían borrar todos los mensajes que se habían enviado, según su acusación.

Sangha ha estado bajo custodia federal durante aproximadamente un año.

Perry luchó contra la adicción por años, desde su tiempo en “Friends”, cuando se convirtió en una de las mayores estrellas de su generación como Chandler Bing. Protagonizó la exitosa serie de NBC junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer durante diez temporadas, desde 1994 hasta 2004.