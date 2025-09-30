Silvia Molina recibe el Premio al Mérito Literario “Rosario Castellanos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Senado de la República entregó el Premio al Mérito Literario “Rosario Castellanos” a la narradora, ensayista y editora Silvia Molina (Ciudad de México, 1946) este día en una ceremonia dentro del recinto legislativo por su trayectoria, y se recordará la obra de Castellanos, cuyos cien años de su nacimiento fueron el pasado 30 de mayo.

Molina, autora de las novelas “La mañana debe ser gris”, “El amor que me juraste” y “En estado de gol”, expresa a Proceso que en primer lugar la presea lleva el nombre de Rosario Castellanos, “una escritora que siempre he admirado por su fragilidad y su entereza al mismo tiempo, porque la verdad siento que escribió, a pesar de todo lo que le pasaba y enfrentaba, con una fuerza que no sé de dónde la sacaba”.

Luego agrega que la creadora de “Balún Canán” tenía “una ironía y agilidad de respuesta a todo”.

Sigue:

“Y en segundo lugar, el reconocimiento me lo otorga el Senado de la República, que es un honor, y me toca nada menos que en el centenario de Rosario Castellanos, así que estoy, la verdad, muy emocionada”.

-¿Sirven los reconocimientos a una escritora o escritor? -se le pregunta en entrevista.

-Una distinción te dice: "Bueno, no estoy tan mal", y es un impulso para seguir escribiendo. Siempre, la verdad, es un orgullo tener un reconocimiento a lo que haces.

Molina estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y letras hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, escribe cuentos. Ha recibido los premios Xavier Villaurrutia (1977), Sor Juana Inés de la Cruz (1998), Justo Sierra Méndez. Maestro de América (2013) y Coatlicue (2017). Es hija de una familia de Campeche. Su padre, Héctor Pérez Martínez, fue gobernador de Campeche. Por otra parte, se ha especializado en literatura infantil, como autora y editora. Y fue becaria del Centro Mexicano de Escritores de 1979 a 1980.