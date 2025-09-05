James Gunn confirma que secuela de “Superman” llegará en el verano de 2027

James Gunn llega al estreno de "Superman" el lunes 7 de julio de 2025 en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles. . Foto: Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo

NUEVA YORK (AP).- El guionista y director James Gunn, quien ahora preside DC Studios con el productor Peter Safran, compartió en Instagram el miércoles que una nueva película, llamada "Man of Tomorrow", llegará a los cines el 9 de julio de 2027.

Su publicación incluía una imagen de Superman y Lex Luthor juntos, con Luthor con un traje morado y verde y los puños apretados. La ilustración de 2015, dibujada por Jim Lee, director creativo de DC Comics, muestra a Superman sosteniendo un destornillador, sonriendo y apoyado en Luthor.





“Superman” se estrenó en julio y adoptó un enfoque único sobre el superhéroe convencional, aunque difería del enfoque idiosincrásico e inadaptado de otras películas de superhéroes de Gunn, como “Escuadrón Suicida” y “Guardianes de la Galaxia”. Si bien sigue siendo irreverente, el “Superman” de Gunn es una historia de inmigrantes. Su Hombre de Acero, interpretado por el encantador David Corenswet , evitó los clichés.

Corenswet y su Luther, el actor inglés Nicholas Hoult, también compartieron la noticia en Instagram con imágenes similares; la de Corenswet dibujada por el artista de DC Comics Jorge Jiménez y la de Hoult por Mitch Gerads.

“Superman” también fue un éxito comercial. Tras ocho semanas en cines, ha recaudado aproximadamente 352 millones de dólares en taquilla nacional, según ComScore. Se estrenó con 122 millones de dólares en taquilla en Estados Unidos y Canadá en su primer fin de semana, según estimaciones de los estudios. Además, se convirtió en la primera película de DC en superar los 100 millones de dólares en su fin de semana de estreno desde “Wonder Woman” en 2017.

“Superman” es el primer lanzamiento de Gunn y Safran desde que recibieron las llaves del universo cinematográfico de superhéroes de DC .