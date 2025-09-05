Las películas de Harry Potter regresan a los cines mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El universo de magia de Harry Potter regresa a la pantalla grande en México. Las y los aficionados de la saga escrita por J.K. Rowling podrán disfrutar del reestreno de las cuatro primeras películas en las salas de Cinemex.

El ciclo de cine lleno de magia y hechizos responde al aniversario número 20 de la cuarta entrega, “Harry Potter y el Cádiz del fuego” una de las primeras películas del actor Robert Pattinson.

Las cintas que estarán disponibles en el cine son “Harry Potter y la Piedra Filosofal” (2001), “Harry Potter y la Cámara Secreta” (2002), “Harry Potter y el Prisionero de Azkaban” (2004), dirigida por Alfonso Cuarón y “Harry Potter y el Cáliz de Fuego” (2005).

Cinemex anunció un calendario escalonado de reestrenos, por lo que las películas se presentarán en múltiples fechas para que los fanáticos tengan varias oportunidades de asistir.

Entre el 18 y el 24 de septiembre se proyectarán en varios cines las películas uno y dos, es decir, “Harry Potter y la Piedra Filosofal” y “Harry Potter y la Cámara Secreta”.

Del 25 de septiembre al 1 de octubre se podrán ver “Harry Potter y la Cámara Secreta” y la tercera película, “Harry Potter y el Prisionero de Azkaban”.

Para la última parte del ciclo de cine, del 2 al 8 de octubre se proyectará la tercera película de la saga y la cuatra, es decir “Harry Potter y el Cádiz de Fuego”.

Los boletos para las primeras dos cintas (del 18 al 24 de septiembre) ya se pueden comprar en las taquillas de los cines, en el sitio web y en la aplicación oficial de Cinemex.

El reestreno representa una oportunidad para los admiradores de Harry, Ron y Hermione para recordar sus aventuras luchando contra Lord Voldemort y dejarse llevar por la nostalgia, mientras que las audiencias más jóvenes pueden dejarse cautivar por la historia de magia y amistad que marcó a toda una generación.