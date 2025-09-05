Viaje íntimo y audiovisual: Rels B ilumina la noche en el Palacio de los Deportes

Concierto de Rels B en el Palacio de los Deportes, CDMX. Foto: Carlos Enciso

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un espectáculo audiovisual, íntimo, poderoso y teatral resultó el primero de seis conciertos en la capital mexicana de la gira A New Star World Tour, con la que Rels B (Daniel Heredia Vidal) se mostró contundente en el Palacio de los Deportes.

Pasadas las 21:00 horas, con un lleno total en pista y gradas, el concierto inició con un montaje en video desde los camerinos que mostraba la camaradería de Rels B con su equipo y músicos.

De pronto, emergió de una plataforma central y su silueta desató los gritos más intensos con “1 de enero” y “Puntacana”, temas que elevaron la euforia hasta un nivel ensordecedor debido a las limitaciones acústica del recinto.

“Caída del cielo” y “Pa’ quererte” reforzaron el arranque de un espectáculo que marcó el tono de la gira.

“Tenemos sorpresas, tenemos de todo... ¡esta noche promete demasiado!”, anticipó. Cuatro músicos en escena, seis coristas que enriquecen las letras y una producción cinematográfica de primer nivel conformaron la propuesta.

La pasarela central permitió que los recorridos del “Flako” se integraran a las tomas de video, consolidando un estilo en vivo que ya varias figuras internacionales han llevado a arenas modernas.

El Palacio de los Deportes —más amplio y veterano que esos recintos— se adaptó sin dificultad a esta experiencia.

“Tienes el don”, uno de sus temas iniciales, fue coreado con fuerza, confirmando la fidelidad de sus seguidores que abarrotaron el recinto. La multitud acompañó con un: “tienes el don, Mami, tienes el don”.

Un desperfecto técnico en los monitores de oído detuvo brevemente el espectáculo, aunque el público respondió encendiendo celulares y gritando sin cesar, transformando la pausa en un momento colectivo de celebración.

“Un desperdicio” (original de Junior H) fue recibida con entusiasmo, en esta línea de apropiación selectiva de los corridos dentro de otros géneros, donde la reacción en vivo evidencia que la audiencia no oculta sus afinidades.

Luego, “Me gustas natural”, “1000 millones”, “Love It” y “Me olvidé de los 2” calmaron los ánimos hacia una intimidad acompañada de acercamientos en pantalla y fotografía cinematográfica.

El contraste entre la penumbra y el protagonismo de las imágenes de fondo reafirmó el carácter de un performance de refinamiento visual.

“Sin público no hay show; si el público reacciona, nosotros vamos pa’ arriba”, subrayó el mallorquín.

El apartado técnico destacó también por la potencia y claridad del audio desde el arranque, aunque sin alcanzar la perfección: por un lado, la mencionada acústica del recinto; por otro, la estruendosa participación de la audiencia. Con todo, esa misma energía colectiva terminó siendo el eje del concierto.

“La Prisión” alcanzó uno de los puntos más emotivos, acompañada en pantalla por la imagen de un presidio en medio de un campo verde que conmovió hasta las lágrimas a varios asistentes.

Posteriormente, a piano, interpretó “Shorty, Que Te Vaya Bn <3”, mientras la cámara lo seguía sin cortes en una toma que reforzó la naturaleza cinematográfica e íntima del espectáculo frente a 25 mil personas.

El último tercio del evento tuvo más interacción con “Lo que hay x ahí”, “SONRIE <3”, “Lejos de ti”, el público se convirtió en el espectáculo, brincando en sincronía hicieron que las gradas vibraran, alentados para hacer más ruido por su ídolo.

Rels B repetirá la fórmula los días 6,8 y 9 del presente en el Palacio de los Deportes.