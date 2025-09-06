Gobiernos solo reaccionan bajo presión: Residente protesta por Palestina en concierto del Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A gritos de “¡Palestina Libre!”, Residente expuso que su concierto en la Ciudad de México no buscó únicamente ofrecer un espectáculo musical, sino convertirse en una plataforma de presión hacia los gobiernos del mundo para exigir el fin de la masacre en Gaza.

Desde el Zócalo capitalino, René Pérez Joglar apareció con una sudadera con la frase “Palestina Libre” estampada en el pecho, y desde las 20:00 horas hasta las 22:00 horas ofreció su recital.

¡El Zócalo está en llamas con Residente! Cada verso explota con fuerza y miles de voces se unen en un coro que recorre toda la ciudad.



Su música se convierte en un manifiesto vivo que hace que cada rincón de la capital sienta la intensidad de su lírica y ritmo.

Con el mismo tono desafiante que caracteriza su música, explicó que los “gobiernos solo reaccionan cuando se les presiona”, por lo que su presentación en México tenía el propósito de alzar la voz y sumar exigencias para detener el ataque armado que se vive en Palestina.

Desde el inicio y a lo largo de todo el concierto, pero sin nombrar a Israel, pidió a los asistentes no dejar de ejercer presión y mantener visible la causa.

Incluso, antes del evento, el exlíder de Calle 13 solicitó a sus seguidores que llevaran banderas palestinas al Zócalo.

Tras interpretar algunos de sus temas más conocidos como “Atrévete-te-te” y “Muerte en Hawaii”, Residente presentó a sus invitados especiales, la familia Abed, quienes huyeron de Gaza y encontraron refugio en México.

Junto a los niños de esta familia, el artista puertorriqueño hizo un llamado explícito a detener el fuego y poner fin a la masacre que ha cobrado la vida de miles de niños.

Durante su concierto en el Zócalo Residente tuvo como invitados a la familia Abed quienes huyeron de Gaza y llegaron a nuestro país en mayo



Qué precioso momento pic.twitter.com/OqT3dbpMt4 — Tania (@tania__rd) September 7, 2025

De acuerdo con UNICEF, Gaza es hoy el lugar con la mayor tasa de decesos infantiles en el mundo, cerca de 30 niños mueren todos los días.

Evocan a Cerati

Frente a miles de capitalinos y en presencia de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el cantante también recordó a Gustavo Cerati, cuyo aniversario luctuoso se cumplió el pasado 4 de septiembre.

Residente relató que había acordado grabar junto al argentino el tema “La Vuelta al Mund”o, pero poco después el músico sufrió un accidente cerebrovascular en Venezuela que lo dejó en coma hasta su fallecimiento.

Educación pública

Residente también pidió que en México y en todo el mundo se cuide la educación pública.