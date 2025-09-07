“El Conjuro 4: Últimos Ritos” se acerca a otra victoria de taquilla para el género de terror. Foto: AP

LOS ÁNGELES (AP).- Es el año del terror y “El Conjuro 4: Últimos Ritos” no fue la excepción. Su fin de semana de estreno impulsó al género a recaudar más de mil millones de dólares en taquilla nacional este año.

La secuela de terror recaudó 83 millones de dólares en Estados Unidos en 3 mil 802 salas, lo que la convierte en el tercer estreno nacional más alto para una película de terror, detrás de "It" e "It: Capítulo Dos". Ahora es el estreno de terror más grande a nivel internacional, con 104 millones de dólares en ganancias fuera de los cines estadunidenses.

La película también rompió récords en el universo de "El Conjuro", logrando el mejor fin de semana de estreno de la franquicia. El éxito del filme demuestra el éxito de la franquicia en la producción de largometrajes clásicas de terror desde su estreno en 2013, según Paul Dergarabedian, analista senior de medios de la firma de datos Comscore.

"El público sabe que cuando va a ver 'El Conjuro', en el momento en que aparece esta música aterradora y siniestra con el logo de Warner, se da cuenta de que le espera una experiencia salvaje", dijo Dergarabedian.

La película ha recibido críticas mixtas, con un 55% en Rotten Tomatoes y una “B” en CinemaScore.

Patrick Wilson y Vera Farmiga regresan a la pantalla grande en la novena entrega de “El Conjuro” como los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren que intentan vencer a un demonio de la casa de una familia.

“El Conjuro 4: Últimos Ritos” también le dio a Warner Bros. Pictures otra victoria de taquilla en su primer fin de semana, convirtiéndose en el octavo debut número uno del distribuidor este año y la séptima película consecutiva del estudio en debutar con más de 40 millones de dólares a nivel nacional.

Los números del fin de semana de estreno de la película son casi el doble que los de otras películas de terror exitosas de este año, incluido el éxito inesperado de agosto de Zach Cregger, "La hora de la desaparición", "Destino Final: Lazos de Sangre" y "Sinners", todos los cuales son lanzamientos de Warner Bros.

“Esto demuestra cómo, posiblemente más que cualquier otro género, el terror ha resistido el paso del tiempo”, dijo Dergarabedian. “Eso se debe a que no hay nada como ver una película de terror en una habitación oscura llena de desconocidos”.

El género de terror superó por última vez la barrera de los mil millones de dólares en 2023. Alcanzar ese umbral tan temprano en el año no tiene precedentes, dijo Dergarabedian, "porque normalmente se necesita un año completo de taquilla de películas de terror para recaudar esa cantidad de dinero".

“El Conjuro 4: Últimos Ritos” superó con creces a otros títulos en taquilla este fin de semana. La versión cinematográfica de Disney de "Hamilton" se ubicó en segundo lugar con 10 millones de dólares en taquilla nacional. La película fue la "contraproyección perfecta" de "Last Rights", dijo Dergarabedian.

El resto de los primeros puestos los ocuparon varias películas que ya se habían estrenado. "La hora de la desaparición" se aseguró el tercer puesto durante su quinto fin de semana, recaudando 5,4 millones de dólares en los cines estadunidenses. La película que debutó con la película, "Otro Viernes De Locos", se ubicó en cuarto lugar con 3.8 millones de dólares.